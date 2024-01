Come era prevedibile, la nota diffusa da Pietro Simonetti ha fatto molto rumore, nella denuncia dell’esponente del Centro studi e ricerche economiche (Cseres), si parla esplicitamente di “pericolo crollo” per la statua del Cristo di Maratea. Simonetti, mostrando delle istantanee del degrado in cui versa il monumento, ha invocato la necessità di interventi di “tutela e messa in sicurezza” del simbolo della Perla del Tirreno. Inutile sottolineare l’importanza di questa sacra effigie per la celeberrima località balneare lucana, che ambisce anche a diventare ‘capitale italiana della cultura’ per il 2026.

“Condivido quanto sostiene Simonetti, il Cristo ha bisogno di un intervento di consolidamento serio da parte di persone competenti, che vada ben al di là di una semplice imbiancata. È il simbolo di Maratea, concepito per sovrastare un panorama mozzafiato. Per noi è indiscutibilmente un biglietto da visita. Ecco perché dovrebbe essere tenuto in modo esemplare ma, purtroppo, in quest’ultimi anni, non è accaduto e ne sono rammaricato”.

È l’amaro sfogo di Biagio Salerno, presidente del Consorzio Turistico di Maratea, che non fa mistero del senso di abbandono che sta vivendo il comparto.

“Inoltre - aggiunge Salerno - mi dispiace come, ancora una volta, tutto parta dalla società civile, piuttosto che dagli operatori turistici o dalle associazioni. Negli ultimi anni, Maratea è stata massacrata da eventi nefasti dovuti alla poca attenzione nei confronti del territorio e non possiamo più permetterci di sbagliare. Maratea va rilanciata ma ci sentiamo abbandonati in quanto non vedo, nel campo turistico, quella leadership che Maratea ha sempre avuto anche tenendo conto del suo essere fondatrice del turismo in Basilicata, oltre che esempio su scala internazionale. Ma, purtroppo, noi operatori non veniamo ascoltati e si va avanti con una politica turistica fatta a tavolino senza valutare le varie opportunità che i mercati offrono, compresa la necessità di interrompere l’abbandono di determinate strutture, come Villa Nitti lasciata a metà, o l’ex Pamafi nella famosa piana di Castrocucco. Siamo anche stati promotori di idee per le infrastrutture su Maratea, come un edificio cui destinare gli eventi in caso di cattivo tempo, o per valorizzare le attuali o nuove attività outdoor»” Con Salerno abbiamo anche fatto il punto circa le conseguenze della chiusura della SS18, che si protrae ormai dal 30 novembre del 2022, eccetto che per la scorsa estate e nelle modalità che conosciamo.



“A Maratea abbiamo bisogno di voltare pagina perché non vogliamo più rischiare le nostre aziende. Per la questione relativa alla mancata viabilità stiamo vivendo un momento difficile, il 2023 è stato un anno terribile, il peggiore degli ultimi 15: gli operatori sono preoccupati e ci preoccupa anche la chiusura di diverse attività turistiche, accompagnate dalla volontà di non riaprire. La realtà è questa ma, probabilmente, chi dovrebbe approfondire le questioni da noi sollevate a più riprese, evidentemente, non si rende conto della drammaticità della situazione. Lo stesso Pnrr non sembra portare vantaggi importanti: ad esempio, sarebbe fondamentale avvicinarci all’annunciata apertura dell’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, che si trova ad un’ora da Maratea e potrebbe rappresentare un grande vantaggio. Ma noi - conclude Salerno - non siamo mai partecipi, né sappiamo cosa venga deciso nei palazzi. Siamo di fronte ad uno sgretolamento nei rapporti tra gli operatori turistici e le istituzioni. Comunque non ci arrendiamo e continueremo a portare le nostre idee nei vari tavoli”.

La statua del Cristo Redentore è stata anche oggetto di una petizione lanciata via internet che, in una settimana, è già arrivata ad oltre 200 sottoscrizioni. La raccolta firme è indirizzata al sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, alla soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata, Luigina Tomay, e, per conoscenza, alla presidente della Fondazione Cristo Redentore di Maratea.



“Noi sottoscritti cittadini di Maratea - recita la petizione di Elena Schettini - riteniamo che lo stato di avanzato degrado in cui versa il Monumento del Cristo Redentore della città di Maratea, all'interno e all'esterno, nel complesso e nelle singole parti, esige un intervento straordinario per necessità e urgenza, pena la perdita dell'importante e insurrogabile ‘bene culturale’. Molti sono stati i solleciti in merito rivolti all'Ente Comunale - si legge ancora nella richiesta - che è proprietario del monumento avendone accettata la donazione dal conte Stefano Rivetti, con delibera del Consiglio Comunale n. 108 del 1963. Tra le tante note di richiesta di intervento, si cita per la documentazione, anche quella della Presidente della Fondazione ‘Cristo Redentore Maratea’ del 20 settembre 2020. A tutt'oggi non c'è stato segno di intervento, eppure trattasi di un monumento ‘vincolato’ ovvero sottoposto per legge a tutela, essendo stato riconosciuto "Bene Culturale" ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. del 22 gennaio 2004 n. 42; con decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Basilicata n.47 del 23 giugno 2022”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it