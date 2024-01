In Basilicata, si producono circa 191 mila tonnellate di rifiuti urbani, equivalenti a 357 chili pro capite, secondo i dati dell'Ispra nel rapporto annuale del 2022. Si evidenzia una raccolta differenziata di 228 chilogrammi all'anno, superiore solo a quella di Calabria e Molise. Nel rapporto si sottolinea anche che, per quanto riguarda i rifiuti organici, la Basilicata è l'unica regione insieme alla Valle d'Aosta a non disporre di impianti di trattamento biologico, esportando 29 mila tonnellate, principalmente verso il Nord Italia.

L'inceneritore di Melfi ha smaltito 36 mila tonnellate di rifiuti. Per quanto riguarda i costi di gestione, nei comuni campione esaminati, i lucani hanno pagato in media 182 euro all'anno, dieci in meno del dato nazionale. Considerando il costo di ciascun chilo di rifiuto prodotto, la Basilicata si posiziona al secondo posto in Italia con 49,3 centesimi, rispetto alla media nazionale di 38 centesimi.