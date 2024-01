I110 lavoratori di Fdm e Las - azienda dell'indotto Stellantis di Melfi (Potenza) - saranno collocati in cassa integrazione per un anno "scongiurando per il momento i paventati licenziamenti": è la conclusione alla quale si è giunti oggi, a Melfi, in una riunione alla quale hanno partecipato l'assessore regionale al lavoro, Michele Casino, rappresentanti di Confindustria, sindaci, le aziende interessate e i sindacati.

Lo hanno reso noto Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Uglm, in una nota congiunta.

All'incontro ha partecipato anche, in videoconferenza, il Ministro Adolfo Urso, che sarà in Basilicata il prossimo 19 gennaio.