L’Area del Senisese è attenzionata dalla dirigenza Asp che punta anche sul rafforzamento del Pod di Chiaromonte

"Non c'è nessun allarme riguardante il depotenziamento dei servizi sanitari nell'area del Senisese, così come invece emerge da presunti disagi lamentati da cittadini in riferimento alle prestazioni presso il Distretto di Senise ed il Presidio Ospedaliero di Chiaromonte". Questa la rassicurazione da parte della Direzione Strategica della ASP Basilicata che evidenzia come alcune situazioni siano in fase di risoluzione per non creare disagi all'utenza. Per quanto attiene all'ambulatorio di Dermatologia si conferma che nel mese di marzo andrà in quiescenza per raggiunti limiti di età la dermatologa: Purtuttavia, l’ASP ha con immediatezza bandito il relativo avviso per coprire le ore che rimarranno scoperte e convocato il Comitato Zonale per il prossimo 25.01.2024. In quella sede verranno assegnate le ore a copertura di quelle lasciate dalla dermatologa collocata in quiescenza.

Per quanto riguarda le prestazioni dialitiche erogate a Chiaromonte, così come evidenziato lo scorso mese, l'azienda sanitaria locale di Potenza presta massima attenzione alla situazione degli emodializzati Vero è che a breve verrà garantito un nuovo assetto organizzativo a tutela dei servizi erogati e dell'assistenza all'utenza. Sui servizi, di fatto non è intervenuta alcuna modifica dell’assetto organizzativo dell’offerta al netto della necessità contingente a ridosso delle festività natalizie di assicurare la prestazione il sabato mattina per andare incontro alle esigenze dei dializzati. Per di più, va ricordato che per compensare la perdita di quattro nefrologi su tutto il territorio provinciale di competenza, l’Asp ha stipulato convenzioni con altre aziende per mantenere invariato l’assetto della rete territoriale dei centri dialisi del potentino.

Al momento, invece, sussistono per la Diabetologia connesse alla grave carenza su tutto il territorio regionale e nazionale di medici diabetologi/endocrinologi. Branca, quella della diabetologia, per la quale l’ASP ha bandito, come pure per la Chirurgia Vascolare, nuove ore in modo specifico per l’area del senisese-lagonegrese. Di rilievo, invece, l'avvio entro brevissimo tempo dell'odontoiatria speciale per disabili che interesserà l'ospedale di Chiaromonte ed il potenziamento della Chirurgia Oculistica ambulatoriale per la quale è stato assunto, con contratto a tempo indeterminato e sempre presso la struttura di Chiaromonte, un nuovo oculista con particolare competenza per la chirurgia dell’occhio.

Tanto consentirà di ampliare l’offerta della “chirurgia oculistica” con nuove sedute operatorie settimanali. Vale aggiungere che le ore complessivamente offerte di specialistica ambulatoriale e quindi dai medici Sumaisti, nell’area sud della provincia ed inclusa la Val d’Agri, ammontano ad oggi a circa 873 a settimana nelle branche specialistiche di Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Geriatria, Ginecologia, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorino, Pediatria, Pneumologia, Psichiatria, Psicologia, Psicoterapia, Reumatologia, Scienze dell’Alimentazione, Urologia. La Asp è dunque attenta ai bisogni del territorio, tanto che sono stati assunti a tempo indeterminato tre medici fisiatri da dislocare a Chiaromonte, Lauria e Venosa. Proprio per testare le situazioni e valutare le necessità, c’è la volontà dell’Azienda Sanitaria di assegnare un infermiere per l’Rsa di Chiaromonte permettendo alla struttura di passare da assistenza H12 ad assistenza H24 nella prossima primavera- fatte ovviamente le opportune verifiche- e di destinare un Operatore Socio Sanitario alla lungodegenza che sta tornando man mano ai livelli ante-covid. Non a caso, il Direttore Generale Maraldo, ha partecipato ad un incontro operativo a Chiaromonte per discutere con gli addetti ai lavori di Residenze per Anziani e Dm 77, lungodegenza e organizzazione dell’ospedale territoriale.