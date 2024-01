«Terranova di Pollino non merita attenzione da parte delle istituzioni». E' l'ennesimo grido d'allarme del comitato cittadino nato per porre attenzione sulla difficile situazione del distretto stradale. In una nota i portavoce Vincenzo Lufrano e Giuseppe Ciancia spiegano che «dopo mesi di segnalazioni alle istituzioni, assemblee pubbliche e manifestazione non si intravedono atti risolutivi e dignitosi per gli abitanti e per gli amanti del Pollino. Dal mese di agosto stiamo evidenziando lo stato critico e di assoluto abbandono della nostra strada, segnalata prima con una petizione popolare e successivamente con manifestazioni, ma ancora nessuno ci ascolta! Il 28 dicembre sono stati eseguiti dei lavori di riasfaltatura in solamente tre punti dei molti dissestati ma, non è stata effettuata ancora nessuna operazione di manutenzione ordinaria e non si intravedono ancora cantonieri sull’arteria stradale che puliscano quantomeno le cunette ormai completamente interrate in diversi punti. Vogliamo precisare che i rattoppi di asfalto sono costati € 31.000,00 (€ 25.000,00 + iva) effettuati con un’anticipazione dagli € 800.000,00 già destinati dalla Provincia di Potenza per la sistemazione del dissesto che risulta essere il più conclamato presente al km 162+300. Ringraziamo l'Ente Provinciale per lo sforzo profuso ma vedremo se i “rattoppi” realizzati rappresenteranno un intervento duraturo oppure se sono stati solo una coperta che nasconde la polvere e i movimenti franosi.

Nel frattempo una domanda sorge spontanea: mentre il comune di Terranova di Pollino annunciava l' esecuzione dei “rattoppi” e l'avvenuto sopralluogo da parte di tecnici della Regione Basilicata e del Consorzio di Bonifica, come mai nei giorni successivi la Regione annunciava pubblicamente finanziamenti specifici per le strade di montagna di competenza Provinciale, per una spesa totale di oltre 3 milioni di Euro, e nell'elenco l'arteria che conduce a Terranova non era presente? L’incontro politico promosso dalla sezione di FdI di Terranova e dal sindaco ed il successivo tavolo tecnico avvenuto presso la Regione Basilicata che risultati ha conseguito? Siamo inascoltati o semplicemente dimenticati?».

