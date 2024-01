In corso, lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, le attività di scavo per la galleria ‘dei Crivi’ nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova variante in gallerie ad Acquafredda e Cersuta di Maratea.

Per lo scavo, eseguito anche mediante l’utilizzo di cariche esplosive, le attività sono state pianificate da Anas e dall’ impresa esecutrice dei lavori in un orario tale da non arrecare disagi alla circolazione ovvero tra le ore 4.00 e le ore 7.00, nelle mattinate comprese tra martedì 9 e venerdì 12, quando sarà chiusa al traffico la tratta di SS18 compresa tra il km 220,610 (Acquafredda di Maratea) ed il km 223,100 (Sapri - SA).

Durante la chiusura, verranno attivati i seguenti percorsi alternativi, già utilizzati in occasione della interdizione della medesima tratta stradale: per i veicoli che percorrono la SS18 (dalla Calabria, in direzione Sapri): deviazione obbligatoria allo svincolo di Castrocucco di Maratea, con prosieguo sulla SS585 sino all'intersezione con la strada provinciale ex SS104 fino a Sapri in corrispondenza dell'innesto con la SS18 e viceversa.

In alternativa, per i soli veicoli di massa inferiore alle 3,5 tonnellate che percorrono la SS18 (da Castrocucco di Maratea in direzione Sapri): uscita obbligatoria al km 223,550 della SS18 (località Ondavo), con prosieguo sulla provinciale 3, sino all'innesto con la SS585 al km 15,000 e poi percorrere la SS585 in direzione nord fino all'innesto con la strada provinciale ex SS104 fino a Sapri in corrispondenza dell'innesto con la SS18 e viceversa.