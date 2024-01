I dati del Sistema di Sorveglianza Integrata RespiVirNet, elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), nel periodo dal 18 al 24 dicembre 2023, mostrano un’incidenza di casi di sindromi simil-influenzali in netto aumento rispetto alla settimana precedente, ad esclusione della sola Regione Basilicata dove il livello registrato resta al di sotto della soglia basale (3,99 casi per mille assistiti). A tale aumento concorrono diversi virus respiratori, in particolare SARS-CoV-2, Rhinovirus, RSV, oltre a virus influenzali di tipo A. Regione Basilicata ed ASM, in un’ottica di prossimità e accessibilità al servizio, con particolare attenzione ad i pazienti fragili, programmano nuovi Open Day, modalità open access (accesso diretto senza prenotazione), a seguito di un’importante adesione nel mese di dicembre, nelle date di venerdì 5, mercoledi 10 e venerdì 12 gennaio 2024, dalle ore dalle ore 14:30 alle ore 18:30, presso i PVT di Matera e Policoro.

E’ consolidata l’erogazione ordinaria, previa prenotazione, delle vaccinazioni raccomandate, presso i Punti Vaccinali Territoriali – PVT di Matera e Policoro, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, e nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, oltre al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta.

“L’andamento dei contagi e dei ricoveri è stabile, ma contemperando una possibile ridotta frequenza di diagnosi, dettata dalla contingenza delle festività in corso, è bene rinforzare la campagna vaccinale per ridurre la circolazione del virus e proteggere le categorie più fragili e a rischio di sviluppare gravi complicanze – dichiara il Commissario ASM, Avv. MaurizioFriolo. Abbiamo ritenuto di consolidare l’erogazione ordinaria delle vaccinazioni raccomandate, presso i PVT di Matera e Policoro, tutti i giorni della settimana, implementando anche la programmazione degli Open Day per ampliare l’offerta vaccinale, con particolare attenzione agli over65, anziani ed ai soggetti più fragili. La vaccinazione – conclude il Commissario Friolo – rappresenta sempre la più efficace arma di prevenzione, anche a seguito dell’invecchiamento della popolazione, oltre ad essere un atto di responsabilità individuale e collettiva.”

Le prenotazioni, oltre ad eventuali ulteriori informazioni, potranno essere effettuate e richieste, per il PVT di Matera, al recapito aziendale 0835 253 569 ed a mezzo email ambulatoriovaccinalematera@asmbasilicata.it, e per il PVT di Policoro, al contatto aziendale0835 986 384.