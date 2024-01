L'anticiclone che ha regalato un clima mite durante le festività natalizie sta per cedere il passo al ciclone dell'Epifania. A partire dal 5 gennaio, sono previste intense precipitazioni tra il nord e il centro Italia. Nel giorno dell'Epifania, la perturbazione raggiungerà il sud, dove nel pomeriggio sono attese piogge e temporali, con la quota neve prevista sopra i 1800 metri. Per la giornata del 7 gennaio, le piogge saranno meno intense in Basilicata, ad eccezione del versante tirrenico, dove sono previsti forti temporali, con la quota neve che scende fino ai 1600 metri. Con l'arrivo della neve sulle montagne lucane, le temperature diminuiranno.

All'inizio della settimana dell'8 gennaio, le previsioni dovrebbero migliorare, ma il freddo persiste e potrebbe causare deboli nevicate anche a quote collinari nella Lucania Potentina. Le temperature per questo fine settimana si manterranno con massime intorno ai 15 gradi e minime a 7/8 gradi. All'inizio della prossima settimana, le minime scenderanno, soprattutto nella Lucania Potentina, a 0 gradi, mentre le massime non supereranno i 10 gradi. Per il resto della regione, le minime si attesteranno intorno ai 3/4 gradi.

