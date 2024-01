La notte di San Silvestro che ha segnato il passaggio al 2023 e l'inizio del 2024 non ha presentato criticità significative per la sicurezza in Basilicata. Secondo quanto comunicato dalla questura e dai servizi di soccorso sanitario, due giovani sono rimasti feriti durante l'utilizzo di fuochi d'artificio, uno a Matera e l'altro a Policoro. Nessuna emergenza è stata gestita presso l'Ospedale San Carlo di Potenza. Il primo neonato dell'anno in Basilicata è stato registrato presso l'Ospedale di Lagonegro poco dopo la mezzanotte.

Nella stessa serata, intorno alle 22, un veicolo è entrato in collisione con un eucalipto lungo la Strada Provinciale Pizzica a Bernalda. L'uomo alla guida è stato soccorso dalla polizia e successivamente trasportato in ospedale a Policoro. Nel capoluogo di regione, verso le ore 2, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio in un'autorimessa di Rione Poggio Tre Galli. Le fiamme sono state domate senza conseguenze per le persone e senza altri danni.