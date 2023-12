Si cerca Riccardo D’Angeli, 41 anni, romano ma residente a Brunico, era arrivato in camper nel centro del Potentino. L’uomo è appassionato di arrampicata sportiva. scomparso dalla Fattoria del Conte a Campomaggiore da ieri sera. Indossa un giubbotto giallo, con maglietta viola e pantaloni arancione. Chi avesse notizie può far capo al numero 115 o 112, Vigili del Fuoco o Forze dell’Ordine. Eventuali volontari per le ricerche possono coordinarsi sin da ora con i Vigili del Fuoco che hanno postazione alla Fattoria del Conte. Anche una squadra della Stazione Sellata del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata sta intervenendo per la ricerca del disperso. Sono in allarme anche le altre stazioni. C'è anche unita cinofila da superfice, allertata unità cinofila molecolare nazionale.