E’ stato approvato in via definitiva, con delibera 926 della Regione Basilicata, il Piano del Fabbisogno del Personale della Azienda Sanitaria Locale di Potenza per il triennio 2024-2026.

L’atto di convalida del piano è stato siglato dopo che la Asp Basilicata lo aveva rimodulato nei giorni scorsi, ritarandolo al rialzo per quel che riguarda il numero delle assunzioni previste. La revisione era stata fatta appena una settimana fa dopo aver vagliato la possibilità di utilizzare circa un milione e trecentomila euro non spesi nel 2023 e che consentiranno uno sviluppo di pari importo nel 2024. Nelle nuove previsioni, trenta la schiera dei futuri nuovi occupati e stabilizzati che riguarderanno dirigenza e comparto. Verranno innestate le figure basilari di neuropsichiatri infantili, fisioterapisti, tecnici di laboratorio e tecnici della prevenzione.

Il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo, nel ringraziare la struttura tecnica del Dipartimento e l’assessorato alla Salute e alle Politiche della Persona e l’Assessore per aver tempestivamente fissato all’ordine del giorno l’esame del PTFP, ha dichiarato che “l’approvazione definitiva del piano permetterà una conferma delle politiche occupazionali nonché delle stabilizzazioni in Asp nel rispetto ai tempi previsti”.