La procura di Torino trasferisce gli atti a quella di Matera. Il Presidente del Consorzio di Bonifica della Basilicata avrebbe ricompensato illegalmente il giornalista lucano che gli avrebbe procurato incontri con esponenti politici e di governo.

La vicenda risale agli anni 2018-2019, periodo in cui il giornalista lucano Luca Pasquaretta era portavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino. Incarico che, secondo l'accusa del tribunale del capoluogo piemontese, gli fu procurato dal presidente del Consorzio di Bonifica della Basilicata Giuseppe Musacchio in cambio di incontri con esponenti politici e di governo,utili a lui personalmente e non all'ente amministrato. I giudici avrebbero ravvisato, per entrambi, gli estremi del peculato e hanno inviato l'incartamento ai colleghi di Matera. Stando alle ipotesi accusatorie, Pasquaretta percepì dal consorzio 20 mila euro senza fare nulla, solo come compenso per le sue intercessioni.

Uno degli episodi menzionati dai giudici è la richiesta di Musacchio di avere alcuni biglietti per una partita della Juventus da donare all'allora presidente della Coldiretti Basilicata Aldo Mattia.



tgr basilicata