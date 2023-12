Un vero e proprio patto per salvaguardare il diritto allo studio in provincia di Matera. E’ quanto emerge da un incontro che il presidente della Provincia, Piero Marrese, ha avuto stamani con la presidente della Consulta Provinciale Studentesca, Sanya Bonelli. Al centro del summit, ovviamente, il dimensionamento scolastico: Marrese e Bonelli hanno ribadito e condiviso il fermo “NO” a qualsivoglia ipotesi di taglio alle autonomie scolastiche, proprio nella giornata in cui dinanzi alla sede della Regione Basilicata le due Province lucane hanno manifestato per opporsi al piano di dimensionamento contenuto nel DM 127-23, e ipotizzato un percorso condiviso, anche per elaborare proposte nell’ottica della sinergia istituzionale. Nel corso dell’incontro, infine, è stato anche chiesto alla Regione Basilicata di prevedere maggiori finanziamenti per l’edilizia scolastica e un potenziamento dell’offerta del trasporto scolastico. “Il diritto allo studio – hanno dichiarato Marrese e Bonelli – si assicura non solo evitando di tagliare dirigenze ed autonomie, ma anche con plessi e sedi più idonee ai nostri studenti, che devono anche poter contare su una rete di trasporto più capillare e capiente”.