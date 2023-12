Lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” – nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova variante in gallerie ad Acquafredda e Cersuta di Maratea – sono in corso le attività di scavo per la galleria ‘dei Crivi’.

Nel dettaglio, per lo svolgimento di tali lavorazioni mediante l’utilizzo di cariche esplosive, domani, martedì 19, e giovedì 21 dicembre, tra le ore 9.00 e le ore 13.00, sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra il km 220,610 (Acquafredda di Maratea) ed il km 223,100 (Sapri – SA).

Durante la chiusura, verranno attivati i seguenti percorsi alternativi:

per i veicoli che percorrono la SS18 (dalla Calabria, in direzione Sapri): deviazione obbligatoria allo svincolo di Castrocucco di Maratea, con prosieguo sulla SS585 sino all'intersezione con la strada provinciale ex SS104 fino a Sapri in corrispondenza dell'innesto con la SS18 e viceversa. In alternativa, per i soli veicoli di massa inferiore alle 3,5 tonnellate che percorrono la SS18 (da Castrocucco di Maratea in direzione Sapri): uscita obbligatoria al km 223,550 della SS18 (località Ondavo), con prosieguo sulla provinciale 3, sino all'innesto con la SS585 al km 15,000 e poi percorrere la SS585 in direzione nord fino all'innesto con la strada provinciale ex SS104 fino a Sapri in corrispondenza dell'innesto con la SS18 e viceversa.

Il programma delle successive interdizioni al transito, necessarie per il prosieguo delle attività, verrà definito a seguito del periodo delle Festività Natalizie e sarà preventivamente comunicato.