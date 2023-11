Nuovo round nella vicenda relativa alla sede della Casa di comunità della valle del Mercure: la “battaglia” a suon di carte bollate tra Regione Basilicata, Asp e Viggianello, da un lato, e Rotonda, dall’altro, si arricchisce di una nuova puntata ancora una volta favorevole a quest’ultimo Comune.

Il Consiglio di Stato ha di fatti accolto l’istanza dell’Ente guidato dal sindaco Rocco Bruno, rappresentato dall’avvocato Donatello Genovese, di sospensiva degli effetti dell’ultima sentenza del Tar della Basilicata che aveva confermato la legittimità di una delibera del Consiglio Regionale (“regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale o nel servizio sanitario nazionale e il provvedimento generale di programmazione”) e di una serie di provvedimenti consequenziali dell’Azienda Sanitaria di Potenza (tra cui: appalto, progetto di fattibilità e definitivo), in merito alla realizzazione della struttura a Viggianello.

Il Comune di Rotonda ha presentato appello contro questa pronuncia e il Consiglio di Stato, nell’attesa di esprimersi, ha accolto la nuova richiesta ed ha “sospeso la sentenza appellata e i provvedimenti impugnati in primo grado”. Segnatamente, per la discussione è stata fissata la camera di consiglio per il prossimo 19 dicembre.

Ovviamente, quest’ultima decisione non vuol dire che Rotonda prevarrà poi anche in giudizio ma fa capire ancora una volta quanto, per la Giunta Bardi, la matassa rischi di diventare sempre più difficile da dipanare: soprattutto se consideriamo una sentenza di primo grado che pareva blindata poiché, alla fine dello scorso mese di ottobre, il Tar aveva bocciato il ricorso di Rotonda dichiarandolo “in parte irricevibile e per il resto inammissibile” e lo aveva fatto dopo aver anche respinto una precedente richiesta di sospensiva.

Entrando nelle pieghe delle motivazioni pubblicate un mesetto fa, si leggeva come l’irricevibilità dipendesse dall’impugnazione “avvenuta ben oltre lo spirare del termine decadenziale di sessanta giorni” dalla pubblicazione sul bollettino regionale, mentre, l’inammissibilità, derivava dal conseguente “difetto d’interesse dell’azione di annullamento proposta avverso gli atti dell’Asp”, in ragione proprio di quanto stabilito dal regolamento consiliare alla base del ricorso.

Il Comune di Rotonda, sul punto, sostiene come tale termine decadenziale andrebbe invece “computato a decorrere dalla data di sua piena conoscenza e non dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale” ed aggiunge la mancanza della “notificazione individuale”, definita “doverosa” in quanto l’Ente è “destinatario degli effetti della delibera regionale”. Al contrario, i giudici amministrativi lucani hanno sostenuto la tesi secondo la quale, trattandosi “di atto generale a contenuto normativo”, non contempli “destinatari diretti”.

La questione è però a più ampio respiro e sappiamo abbracci anche la stessa scelta della sede di Viggianello ed è ancora pendente a Palazzo Spada, dopo due pronunce del Tar della Basilicata favorevoli a Rotonda che punta sul suo Poliambulatorio.

Per la casa di comunità a Viggianello, prevista dal Pnrr, è stato stanziato un finanziamento superiore al milione di euro e dovrà essere realizzata entro il 31 dicembre del 2025.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it