L'irruzione artica è in corso in Italia con la discesa del ciclone denominato Attila, anticipando l'arrivo dell'inverno. Piogge intense e nevicate tra gli 800 e i 1000 metri sono previste in Basilicata, accompagnate da un forte vento freddo che farà calare le temperature, soprattutto nella giornata di domani. Tuttavia, i fenomeni di pioggia e neve saranno già terminati entro quel momento. Il vento accentuerà la percezione di temperature più basse rispetto a quelle effettive, e durante la notte in alcune zone scenderà anche sotto lo zero termico.

Le temperature si innalzeranno nuovamente al sud già nella serata di domenica, a causa dell'arrivo di una perturbazione più umida che interesserà la fascia tirrenica. Per il 28 sono previste ulteriori piogge, con fenomeni di neve in alta quota e un aumento delle temperature, soprattutto nelle massime in Basilicata.

Per la giornata di oggi la protezione civile di Basilicata ha diramato l'allera gialla per criticità idrogeologiche in tutti i bacini del territorio.

