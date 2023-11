Dopo un’attesa decennale, sono finalmente iniziati i lavori sulla Galdo-Pollino: la direttrice viaria che, passando per la valle del Mercure, collega gli svincoli di Galdo e Campotenese dell’autostrada A2 del Mediterraneo. Parliamo di interventi per complessivi 20 milioni di euro, che permetteranno il “restyling” di tutte le arterie provinciali che attraversano la valle. Tuttavia, anche recentemente, sono stati tanti i rilievi sollevati da parte di associazioni, cittadini e della società civile, circa i possibili disagi che potrebbero essere procurati dall’avvio dei cantieri. In particolare, si ricorderanno le recenti missive dell’associazione Radar o la nota del Circolo di Rotonda del Partito Democratico. L’attenzione era rivolta al transito nei casi di emergenza, agli studenti, ai pendolari ed agli abitanti piuttosto che al passaggio dei mezzi pesanti della Centrale del Mercure e dello stabilimento della San Benedetto di Viggianello.

Con Antonio Rizzo, sindaco di Viggianello e consigliere alla Provincia di Potenza, abbiamo approfondito le questioni relative la tipologia e l’impatto dei lavori che dovrebbero terminare entro il 31 dicembre del 2025.

I lavori sono cominciati su tutti i lotti contemporaneamente?

Iniziati sul lotto della ex SS19, da Galdo di Lauria verso Castelluccio Superiore. Pronto ad iniziare anche il lotto della SP4 da Castelluccio Inferiore ad andare verso Viggianello e Rotonda. Per inizio dicembre, dopo l’immissione in possesso, anche la Sp34 in Viggianello e la SP28 a Rotonda potranno partire.

Cosa prevedono i piani del traffico, che disagi affronteranno studenti, pendolari, abitanti e come verranno assicurati i passaggi in casi di emergenza?

Inizialmente i lavori non comporteranno particolari disagi, nei mesi successivi sono previsti sensi unici alternati con impianti semaforici e per tale motivo, nei momenti di maggiore occupazione della sede stradale, i mezzi pesanti che devono raggiungere o partire dalla valle del Mercure saranno indirizzati verso il percorso alternativo da Laino Borgo. I pendolari, studenti e mezzi di soccorso potranno continuare sul percorso stradale consueto. Non è mai prevista la chiusura totale al traffico veicolare. Ovviamente tutto salvo imprevisti attualmente, appunto, non prevedibili.

Si tratta di un'opera attesa da anni, in cosa consisterà?

Un’opera attesa da decenni. Si tratta di un intervento diviso in sei lotti. I due già realizzati in capo al Comune di Castelluccio Inferiore e il Comune di Rotonda coinvolgevano percorsi stradali in centri abitati, i quattro lotti in capo alla Provincia di Potenza prevedono allargamento, messa in sicurezza, installazione di barriere di protezione lungo il percorso e sistemazione delle curve più chiuse e pericolose.

Voi sindaci della valle del Mercure avete parlato però di intervento non risolutivo, a cosa vi riferite e cosa chiedete?

I lavori appena iniziati garantiranno un percorso migliore e più sicuro ma non proprio come noi lo immaginiamo, perciò abbiamo chiesto di programmare anche altre risorse per migliorare ulteriormente la strada. La Provincia di Potenza ha inserito nella programmazione ulteriori risorse per completare e rendere ancora più largo e comodo tutto il percorso stradale.

Parliamo di un investimento complessivo di quasi 20 milioni di euro, probabilmente saranno in tanti a prendersene il merito: lei, che ha seguito la vicenda passo dopo passo, chi ringrazierà?

Conosco la vicenda dal 2016, quando sono stato eletto sindaco di Viggianello. C’era un percorso avviato con Anas a seguito della chiusura del viadotto autostradale di Laino e il traffico veniva veicolato da Galdo verso la valle Mercure. Dopo diversi incontri a Roma con Anas, Regione, Provincia, Ente Parco e i colleghi sindaci, quel percorso con Anas si interruppe. Restarono tante promesse per noi ed interventi realizzati solo nel lato calabro. Ricordo poi il sit-in del 2018 proprio allo svincolo autostradale di Lauria Sud in cui noi sindaci e tanti cittadini accorsi chiedemmo all’allora presidente della Regione, Marcello Pittella, di assumere l’impegno delle risorse per la realizzazione dei lavori. Così fu perché poi la Regione impegnò risorse dal “Fondo per lo sviluppo e e la coesione” e si diede il via alla progettazione esecutiva in capo alla Provincia di Potenza, che ha successivamente appaltato i quattro lotti ed ora inizia i lavori. Un percorso che negli ultimi due anni ho seguito da vicino rivestendo il ruolo di consigliere provinciale. Ci tenevo particolarmente all’inizio dei lavori, prima della fine del mandato in Consiglio provinciale. Sia la Galdo-Pollino che la Serrapotina sono in fase di esecuzione lavori e per me, che vivo l’area sud della Basilicata, è un piacere oltre che un orgoglio. Da cittadino del territorio mi sento di ringraziare chiunque si sia impegnato negli anni, troppi, per la realizzazione di queste due opere importanti per l’area Sud, volute fortemente dai sindaci che non si sono mai arresi ed hanno sempre continuato a sensibilizzare le Istituzioni preposte.

La Galdo-Pollino si spera rappresenti un volano per nuovo inizio per la valle del Mercure, da questo punto di vista lei è ottimista?

Un percorso di ingresso alla Valle sicuramente garantisce maggiore sicurezza per i cittadini, i lavoratori ed i turisti che si dirigono sul Pollino. Non mi sento di dire che possa rappresentare un nuovo inizio: garantirà sicurezza e un’infrastruttura migliore, che già non è poco. Una strada migliore può farci pensare anche a nuovi insediamenti produttivi nella valle, ovviamente sostenibili ed ecocompatibili.

Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it