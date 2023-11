“Oggi, con profonda solennità, vogliamo commemorare le vittime dell'attacco terroristico avvenuto il 12 novembre 2003 nella base italiana a Nassiriya, in Iraq. In quella tragica giornata 28 persone persero la vita, di cui 19 erano connazionali italiani". Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata Carmine Cicala. “Tra gli eroi caduti - ha aggiunto - ricordiamo con particolare affetto il Tenente dei carabinieri Filippo Merlino di Sant'Arcangelo, che si distinse per il suo coraggio in quei momenti difficili. La sua dedizione e il suo sacrificio restano incisi nella memoria indelebile della nostra comunità”.

“Il 12 novembre - ha continuato Cicala - è ora designato come la ‘Giornata del Ricordo dei Caduti nelle Missioni Internazionali per la Pace’, un tributo reso possibile dalla legge n.162/2009. Questa giornata invita a riflettere sull'importanza di coloro che hanno sacrificato le proprie vite per promuovere la stabilità e la sicurezza nelle zone di conflitto".

“Mentre onoriamo le vittime di Nassiriya - ha concluso - riaffermiamo il nostro impegno per la pace e la solidarietà internazionale. Questo anniversario deve essere un momento di riflessione collettiva sulla necessità di collaborare per un mondo più sicuro e armonioso”.