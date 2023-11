Dopo la pandemia molti allevamenti delle zone interne della Basilicata o hanno cessato le loro attività o le hanno ridimensionate. «Per questo motivo è necessario modificare l’attuale disciplinare per il Canestrato di Moliterno Igp attraverso l’inserimento di nove nuovi comuni nell’area geografica di produzione autorizzata e di due ulteriori razze caprine, la Grigia Lucana e la Rossa Mediterranea, da sempre presenti nelle aree interne della regione».



Il Presidente del Consorzio di tutela del Canestrato di Moliterno Igp, Angelo Petrocelli, ci spiega nel dettaglio l’origine di questa richiesta che sarà presa in esame il prossimo 14 novembre nella Bibliomediateca di Moliterno nella riunione di pubblico accertamento e che poi richiederà 30 giorni di tempo, salvo opposizioni motivate, per trovare o meno concretezza.



La crisi post pandemia, l’aumento dei costi e lo scarso ricambio generazionale hanno portato molte aziende a mantenere solo i capi che potevano alimentare con le risorse proprie senza ulteriori investimenti. Dall’altro lato, però, la domanda di prodotto è fortunatamente in ascesa.



«Ci troviamo in un momento in cui la domanda di Canestrato è in crescita- spiega Petrocelli- anche perché, grazie al Comune di Moliterno, abbiamo fatto una buona comunicazione e molta promozione; inoltre saranno realizzati i fondaci consortili da assegnare gratuitamente a chi vuole entrare nella filiera, allora c’è bisogno di sostegni e di verificare se altri allevatori o caseifici possono essere interessati».



Attualmente il perimetro a cui il disciplinare si riferisce è già molto ampio: ne fanno parte 60 comuni e, come detto, nella proposta di ampliamento se ne aggiungerebbero altri 9 (Abriola, Anzi, Brindisi di Montagna, Castelmezzano, Laurenzana, Pietrapertosa, Satriano, Sasso di Castalda e San Mauro Forte). «In particolare - spiega Petrocelli- San Mauro Forte, Laurenzana e Abriola hanno un carico di allevamenti ovicaprini abbastanza significativo. Le associazioni di categoria aspettano anche le azioni che la Regione Basilicata potrebbe mettere in campo».



Da questo punto di vista si auspica che si possa replicare ciò che due anni fa è avvenuto con gli incentivi regionali destinati alla produzione di un altro principe della Basilicata: il peperone di Senise Igp. Incentivi che, auspicando continuità nei prossimi anni, hanno consentito di ottenere una crescita importante delle aziende dotate di certificazione.



«Abbiamo bisogno di strutturarci ancora di più- conclude il presidente del Consorzio- e chiediamo alla Regione di impegnarsi così come ha fatto per il peperone di Senise Igp e per altri prodotti della Basilicata. Chiediamo un sostegno in questo momento di difficoltà per la zootecnia. Non possiamo più permetterci di far spopolare le aree interne, perché spariranno i presidi dei territori. Dobbiamo fermare questa emorragia e cercare di migliorare la qualità del lavoro nel settore zootecnico. La modifica del disciplinare va anche in questo senso».







