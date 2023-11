Il Senato italiano ha votato a favore, con 102 sì, la conversione del decreto sul Mezzogiorno, già approvato alla Camera dei Deputati. La decisione include l'istituzione della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Sud dal 1° gennaio 2024, sostituendo le attuali otto aree economiche speciali.

La ZES coinvolgerà Basilicata, Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, con una Cabina di regia ZES alla Presidenza del Consiglio. Il decreto, composto da 23 articoli, punta a coordinare le risorse per la coesione e a implementare misure in materia di immigrazione, estendendo il periodo massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio a 18 mesi.

Si istituisce un portale web che darà tutte le informazioni. E si introduce, per il 2024, il credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica. Dette Regioni potranno assumere, a tempo indeterminato, massimo 2.200 unità di personale non dirigenziale, di cui 71 riservati al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio. E 266 a tempo determinato. – Nuove norme per il Fondo di Sviluppo e Coesione.

In generale il provvedimento è composto da 23 articoli, suddivisi in 6 Capi.

Il primo Capo predispone misure volte ad assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione e quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza, da un lato, e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, dall'altro.

Se la Zes unica figura al Capo III, al Capo V (Disposizioni in materia di trattenimento presso di Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio) si estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio (Cpr) degli stranieri in attesa di espulsione. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi.