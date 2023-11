Il Ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, durante gli Stati generali della green economy a Rimini, ha annunciato che il governo realizzerà il deposito delle scorie nucleari in tempi brevi, sottolineando la necessità indipendente dalla presenza di centrali nucleari. Ha sottolineato l'urgenza della situazione e ha assicurato che lo Stato non costruirà nuove centrali, lasciando la scelta ai privati quando saranno disponibili "small reactors" tra 8-10 anni.

"Questo governo farà il deposito delle scorie nucleari", ha detto il ministro alla fiera Ecomondo. "Non dico entro Natale, ma in tempi molto brevi. Ci sto lavorando tutti i giorni", ha continuato il ministro.

“Una necessità che non dipende dall'avere o meno una centrale”, ha chiarito il ministro che subito dopo ha aggiunto: "Chi dice che non vuole il deposito delle scorie, è pronto a dire a un suo familiare o a un amico "non fare la Pet in ospedale, perché produce scorie?"

Poi ha ribadito l'emergenza: "Noi produciamo mediamente 1000 metri cubi al mese” di scorie a media e bassa intensità. “Dobbiamo trovare una soluzione.

Tra Puglia e Basilicata sono stati individuati 17 siti possibili, di cui 11 in Basilicata tra la provincia di Matera e Potenza e i restanti al confine tra la provincia di Matera e Taranto e Matera e Bari.