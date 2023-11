Sono in viaggio i volontari di Anpas Basilicata per raggiungere la Regione Toscana colpita dall'alluvione. Destinazione Campi Bisenzio. Un contingente composto dai volontari della Pubblica Assistenza e Protezione Civile Montescaglioso, Venosa, Valle del Sinni e Picerno daranno il loro supporto alla popolazione toscana. La Presidente Regionale Anpas Basilicata Rosanna Viceconte dichiara ''il volontariato Anpas è strutturato ed organizzato in maniera esemplare e ciò grazie all'investimento in termini di formazione e risorse che facciamo nel quotidiano in tempi di pace. Dopo le Marche e l'Emilia saremo presenti con la colonna mobile Nazionale Anpas anche in Toscana. Una rete nazionale da sempre di supporto al sistema nazionale di protezione civile. Come sempre il volontariato Anpas Basilicata rappresenta il popolo lucano in maniera lodevole quando si tratta di emergenze. Ai volontari lucani Anpas va il mio ringraziamento''.