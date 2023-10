«La Sentenza del TAR Basilicata n. 632/2023 del 30.10.2023 ha dichiarato il ricorso del Comune di Rotonda in parte irricevibile e per il resto inammissibile. Resta da attendere solo la decisione del Consiglio di Stato sull’appello al primo ricorso, ma nel frattempo l’Asp può procedere, come già sta facendo, all’affidamento e realizzazione dei lavori».

Lo ha comunicato Antonio Rizzo, sindaco di Viggianello, circa una pronuncia del Tar della Basilicata sul ricorso del Comune di Rotonda contro una delibera del Consiglio Regionale ed una serie di provvedimenti dell’Asp (relative anche ad: appalto, progetto di fattibilità e definitivo) in merito alla realizzazione della casa di comunità. Sulla questione il Tar aveva già rigettato la richiesta di sospensiva.

Adesso, bisognerà attendere la sentenza del Consiglio di Stato cui si sono appellati Regione ed Asp, per la scelta della sede di Viggianllo. Lo stesso Comune di Rotonda, che preme affinché si faccia nel locale Poliambulatorio, l’aveva spuntata in primo grado poiché, secondo i giudici amministrativi, la decisione doveva passare per il Consiglio Regionale attraverso il “Piano sanitario”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it