La strada statale 481 non è inserita in alcun piano di finanziamento, mentre inesorabile continua a sprofondare e a deformarsi su più tratti. I continui rattoppi con i sacchi di bitume o piccoli lavori di manutenzione servono a ben poco. Una situazione non più tollerabile, si rischiano danni seri. Le crepe, le buche e le deformazioni la segnano gravemente, mentre i mezzi che l’attraversano rallentano a passo d’uomo, per evitare danni. Eppure stiamo parlando di “ una strada importante che collega due regioni. Appena qualche ora fa, l’amministratore delegato dell’Anas, Aldo Isi, ha parlato di investimenti per 64 miliardi e mezzo di euro fino al 2032.

Una pioggia di soldi in grado di realizzare nuove opere e rendere più sicure le strade italiane. Un piano industriale di Anas importante, uno sforzo significativo sia per le nuove opere, ma con un occhio attento e particolare alla manutenzione e alla rigenerazione delle infrastrutture esistenti, “pilastri alla base della sicurezza stradale”. Questo ha sottolineato il numero uno di Anas.

Mentre l’ingegnere Carlo Pullano, responsabile struttura territoriale della Basilicata, parla sempre in queste ore di investimenti che superano i due miliardi solo nella nostra Regione. Tanti i lavori in corso – precisa- interventi per 350 milioni di euro su vari cantieri, circa cinquanta, e altri 50 milioni – sottolinea ancora- in arrivo per ulteriori lavori sulle infrastrutture più importanti, senza dimenticare – aggiunge- le altre infrastrutture viarie. Bene, ci soffermiamo sull’ultima frase: ”Senza dimenticare le altre infrastrutture viarie”. Tra queste, la gente di questa parte di Basilicata si chiede se tra le pieghe di questi miliardi, a ragione o per sbaglio, ci sia anche la statale interregionale 481. Una domanda legittima, anche perché questo tratto di strada è diventato una vergogna, e di questo passo, e con questa alta dose di insensibilità e indifferenza, rischiamo di lasciarla così com’è alle generazioni che verranno. Un’opera ormai datata che richiede interventi strutturali, con standard di sicurezza precari o in alcuni tratti inesistenti. Più di un incidente è stato segnalato negli ultimi mesi, a farne le spese soprattutto motociclisti. Cadute fortunatamente sino ad oggi senza gravi conseguenze, probabilmente neanche denunciate, ma questo non significa che sarà sempre così, anche la buona sorte prima o poi si gira dall’altra parte. Solo allora, probabilmente, si correrà per fare qualcosa, certamente niente di risolutivo, vista le condizioni dell’arteria.

Speriamo almeno di non piangere qualcuno. Il responsabile struttura territoriale della Basilicata, l’ingegnere Pullano, ha dichiarato che ad oggi non ci sono novità. Poi aggiunge: “bisogna coinvolgere la Regione, la prima ad essere interessata per competenza”. Sarà così per il tratto Mancosa, poco probabile, secondo i bene informati, per il tratto al km 9+800, che dovrebbe essere esclusivo dell’Anas. Le critiche da tempo, comunque, non risparmiano nessuno, neanche l’Amministrazione comunale, in buona compagnia con la Regione e l’Anas. I cittadini puntano il dito su tutti, anche perché da anni non si vede quell’impegno necessario in grado di sbrogliare una matassa che avvolge gli utenti della strada certamente, ma anche proprietari terrieri e di unità abitative che non sanno più a che santo votarsi.

Vincenzo Diego