Scomparve dalla casa di famiglia a Sant’Arcangelo il 26 gennaio del 2017. Il suo corpo venne ritrovato in un pozzo in una campagna non distante dal centro abitato il 17 gennaio del nuovo anno. La triste fine di Giuseppe Sansanelli, 26 anni, non ha ancora un epilogo. Il caso, su cui indaga la Procura della Repubblica di Lagonegro, non è ancora chiuso ma, nel contempo, ancora restano in piedi gli interrogativi nati fin dalle ore successive al suo ritrovamento. Giuseppe viveva con la sua famiglia, originaria di Sant’Arcangelo, a Bologna. Tornavano spesso in Basilicata e lo avevano fatto anche in occasione di quel Natale. Giuseppe, dopo alcuni screzi avuti sul posto di lavoro, era tornato da solo, con la sua auto. Una delle grandi passioni del giovane era camminare immerso nella natura e spesso si ritagliava i suoi spazi lasciando a casa documenti e cellulari. Uscì di casa quella mattina del 26 dicembre ma non fece più ritorno.

Dopo settimane di ricerche, che ad un certo punto coinvolsero anche le unità cinofile dell'associazione S.A.S.S. di Bitonto (l'associazione per i Servizi Ausiliari per la Sicurezza Stradale e Sociale)con la collaborazione dei carabinieri della locale stazione e di avvistamenti nel Metapontino (che poi si sono rivelati non attendibili), il corpo senza vita e completamente denudato di Giuseppe fu rinvenuto in un pozzo nei pressi di località Fosso Sant’Elia (in un punto ad oltre due chilometri dalla Statale) a testa in giù e senza evidenti segni di violenza. Il pozzo non era a vista ma si trovava all’interno di una sorta di piccolo ricovero in muratura. “Ho piena fiducia nella magistratura- ci ha ripetuto più volte mamma Lucia - Finché il caso resta aperto io ho fiducia e aspetto. Bisogna avere pazienza. Ci sono tanti aspetti da considerare. ”. Gli esami tossicologici non avrebbero rinvenuto alcuna ingestione di sostanze quali droga o alcol. Un caso molto complicato, che lasciò subito aperti molti dubbi. Per questo, per quanto si possa ritenere una pista più plausibile dell'altra, non è stato possibile escludere niente.

Fin da subito il caso di Giuseppe apparve a dir poco ‘’strano’’ per alcuni elementi e per alcune circostanze che si verificarono nei mesi successivi al ritrovamento. Dei vestiti del giovane, al momento del suo ritrovamento, non c’era traccia. A mezzo stampa , questo, fu un elemento che venne evidenziato. Solo molte settimane dopo, nello stesso terreno a poche centinaia di metri dal pozzo, furono ritrovate prima le scarpe e poi la felpa. Ma in entrambi i casi c’era un particolare che fu impossibile non notare. Le scarpe avevano la suola pulita. Insomma: non sembrava si trattasse di scarpe che erano rimaste all’aperto, nelle settimane di clima rigido come quelle che erano state in quel mese di gennaio. E, inoltre, in un terreno di campagna. Nella stessa identica condizione venne ritrovata la maglia.

