Secondo un'analisi condotta da Coldiretti basata sui dati Istat sui consumi delle famiglie nel 2022, che mette in luce le abitudini alimentari regionali, la Basilicata è al settimo posto, paritariamente con la Toscana, con una spesa di 491 euro al mese per l'acquisto di soli generi alimentari e bevande analcoliche. Il valore medio nazionale è di 482 euro al mese.

Una media di circa il 18/% delle risorse disponibili. in altre parole meno di un euro su cinque viene speso per mangiare con un deciso aumento dell’incidenza di altre voci di spesa come abitazione, abbigliamento, trasporti e comunicazioni.

Il valore più alto è quello della Campania (552 €/mese a famiglia) il più basso quello degli abitanti della Sardegna (389€/mese a famiglia). Analizzando le singole voci della spesa alimentare, il 2022 nel carrello delle famiglie– rileva la Coldiretti – ha visto un aumento rispetto all’anno precedente per alcune categorie come la carne, l’olio d’oliva e lo zucchero e dolci, mentre cala quella per frutta e verdura, pane e pasta, pesce, latte e formaggi.

La voce più pesante nel carrello delle famiglie resta quella della carne – continua Coldiretti – per i quali si spendono mensilmente 100 euro, davanti a pasta, pizza, pane e cereali (78 euro), mentre al terzo posto si piazza la verdura con 61 euro. Seguono – rileva Coldiretti – latte formaggi e uova, con 58 euro, e la frutta a 41 euro, poco davanti al pesce (40 euro).

In classifica entrano anche i cibi pronti con 30 euro, dolci con 21 euro, l’olio d’oliva e altri condimenti con 15 euro, oltre a caffè, acqua minerale, bibite.

Spesa a tavola delle famiglie per regione euro/mese (Fonte: Elaborazione Coldiretti su dai Istat)

Campania 552 euro

Sicilia 546 euro

Valle d’Aosta 511 euro

Molise 499 euro

Umbria 499 euro

Calabria 492 euro

Toscana 491 euro

Basilicata 491 euro

Abruzzo 484 euro

Piemonte 481 euro

Marche 473 euro

Friuli-Venezia Giulia 471 euro

Veneto 469 euro

Lombardia 468 euro

Lazio 466 euro

Emilia-Romagna 466 euro

Liguria 457 euro

Puglia 454 euro

Trentino-Alto Adige 445 euro

Sardegna 389 euro.