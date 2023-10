Il sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri ha scritto una nota ai vertici di Regione Basilicata e Provincia di Potenza e, per conoscenza, alla dirigente scolastica dell'Istituto ''Peano'' e al Consorzio per il trasporto pubblico, per dare voce a diverse segnalazioni arrivate dai genitori degli studenti pendolari. A corredo c'è una foto inequivocabile: pullman pieno con studenti anche in piedi.

''Mi sollecitano i genitori degli studenti interessati al trasporto scolastico della linea di Marsico. Nuovo-Villa D'Agri in orario di rientro dal Liceo Scientifico G. Peano: giunge segnalazione di una grave insufficienza di posti a sedere, oltre quelli in piedi già consentiti, per cui accade che agli studenti, ivi compresi quelli titolari di regolare abbonamento scolastico, non sia data la possibilità di usufruire del servizio'' scrive Zipparri.

''Vista la posizione strategica di Villa D'agri mi permetto di ricordarLe che il disservizio interessa non solo i ragazzi di Villa D'Agri e Marsicovetere ma anche gli studenti che prendono le coincidenze al terminal bus di Villa d'Agri verso i paesi limitrofi - Moliterno, Spinoso, Viggiano, Sarconi, Montemurro etc.. - per il rientro a casa.



La invito, Presidente Giordano, ad accompagnarmi a prendere l'autobus di rientro a Marsico Nuovo presso la sede del Liceo Scientifico G. Peano e viaggiare fino a Villa d'Agri, affinché possa avere conto delle condizioni in cui viaggiano i nostri giovani studenti, che sempre più numerosi hanno scelto di formarsi nelle nostre strutture scolastiche, oggi chiaramente affermate officine di talenti, e a cui va garantito un certo e sicuro accesso ai servizi di trasporto pubblico scolastico''.