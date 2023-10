Un uomo di 50 anni di Potenza, Gerardo Lofredo, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in viale del Basento, nel capoluogo. L'uomo stava guidando un motociclo quando si è scontrato con una Fiat Punto, intorno alle 12:30. Purtroppo, nonostante il tentativo di trasportarlo in ospedale, è giunto senza vita. A bordo dell'auto c'erano un uomo e una donna. Il conducente dell'auto è stato sottoposto a un test sull'alcol. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia Locale. Attualmente, sono in corso indagini per determinare le cause e la dinamica dell'incidente. La salma è ora a disposizione dell'Autorità giudiziaria, la quale dovrà decidere se eseguire un'autopsia o concedere l'autorizzazione per i funerali.

Fonte TGR Basilicata