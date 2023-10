In un edificio di via Ciccotti, di proprietà dell'Azienda Sanitaria Locale (ASP) di Potenza, è stato scoperto il cadavere di un uomo. Le forze dell'ordine, in particolare i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Potenza, hanno identificato la vittima come un uomo di circa 50 anni, apparentemente senza fissa dimora e non ancora identificato. L'edificio, in stato di abbandono da diversi anni, era accessibile attraverso alcune aperture forzate.

Le autorità competenti hanno immediatamente provveduto a murare tali aperture per impedire ulteriori accessi non autorizzati. Luigi D'Angola, Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, insieme all'Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, si è recato sul luogo per sovraintendere alle operazioni. L'allarme è stato dato da alcune persone conoscenti della vittima, che hanno segnalato il ritrovamento del corpo, il quale era in uno stato avanzato di decomposizione. È stata disposta l'autopsia per determinare le cause della morte.

L'indagine è ancora in corso, e si attendono i risultati dell'autopsia per ottenere ulteriori informazioni sulle circostanze che hanno portato alla morte dell'uomo.