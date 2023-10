Nel corso della settimana appena trascorsa, personale della Squadra Mobile di Potenza, su disposizione di questa Procura, ha tratto in arresto VITOLO Antonio e APREA Pasquale — due di Napoli — in esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale n. 101/2023 R.M.C., n. 2025/2023 RG GIP, n. 1495/2023 RGNR emessa dal GIP su richiesta di questo Ufficio, in quanto (ferma restando la presunzione d’innocenza fino a definitiva sentenza di condanna) gravemente di alcune truffe consumate a Potenza nel corso dei mesi scorsi con l’utilizzo della tecnica del “falso avvocato/falso incidente stradale” commesse in questo Circondario.

Tale di truffa è molto diffusa e, per quanto consta da plurime indagini svolte da questo Ufficio, viene ideata ed organizzata da soggetti di norma residenti in Napoli e provincia che poi, di frequente, i loro piani delittuosi nelle regioni limitrofe, fra cui la Basilicata.

Tali frodi, che al pari di numerose truffe consimili – che hanno sempre come bersaglio persone anziane o comunque vulnerabili – avvengono con modalità e sempre con maggiore frequenza.

Per arginare il grave fenomeno che arreca traumi e dan a soggetti deboli, spesso privandoli dei pochi risparmi di una vita e, dunque, per limitare in questo Circondario la diffusione di tali reati seriali, in data odierna alle ore 12 si t rrà una conferenza stampa presso gli Uffici del Procuratore della Repubblica nel corso della quale si darà conto delle risultanze investigative sulle diverse tipologie di frodi agli anz ani emerse in questa e nelle più investigazioni, su cui, per scongiurarne l’ulteriore diffusione, è necessaria la massima attenzione di tutte le famiglie lucane.