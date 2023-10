“La Regione Basilicata non farà mancare il proprio impegno per la programmazione degli interventi e lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie all’adeguamento della strada provinciale Pisticci – Pozzitello, teatro di incidenti mortali che purtroppo si sono ripetuti determinando lutti e grave allarme sociale”. Lo ribadisce il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi all’indomani dell’incontro avuto nella sede della Regione con i rappresentanti istituzionali del territorio e i cittadini di Pisticci.

“Come è sempre avvenuto in questi anni – afferma Bardi – il governo regionale intende operare all’insegna dell’ascolto e della collaborazione con i territori, in un proficuo rapporto con le istituzioni locali basato sul rispetto delle competenze e delle responsabilità di tutte le istituzioni coinvolte e sulla condivisione. Così sarà anche questa volta, con gli interventi urgenti che metteremo in atto nei prossimi giorni per la messa in sicurezza della strada provinciale 18, attraverso il rifacimento del manto stradale, la sostituzione del guard rail e il taglio di alcune piante che rendono problematica la circolazione, ma soprattutto con un intervento da programmare per l’adeguamento strutturale della strada alle esigenze di sicurezza”.

“La sicurezza dei cittadini – conclude Bardi – è una priorità importante sulla quale non si può derogare e che richiede l’impegno e la collaborazione di tutti. Noi faremo la nostra parte”.