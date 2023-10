L'iniziativa di protesta "Sit-in" organizzata dagli studenti di Pisticci, sotto la sede regionale e il successivo incontro tra il Sindaco Domenico Albano e il Presidente della Regione Basilicata Bardi hanno prodotto risultati positivi nell'ambito della messa in sicurezza della Strada Provinciale Pozzitello-San Basilio.

L'arteria stradale in questione è stata oggetto di preoccupazione a causa di una serie di incidenti che hanno causato la perdita di cinque vite umane nei venti mesi precedenti. Pertanto, è stato ritenuto necessario un intervento urgente, del valore di due milioni di euro, per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Durante l'incontro, il Sindaco Albano ha espresso la sua soddisfazione per l'apertura delle istituzioni regionali nei confronti del problema. “A breve ci informerà sulle tempistiche dei primi interventi da effettuare sulla provinciale Pisticci-Pozzitello – commenta Albano - “Abbiamo chiesto al Presidente Bardi un intervento urgente, che deve essere realizzato in tempi brevi”.

“C'è stato l'impegno della Regione per un primo intervento che riguarderà intanto il ripristino del manto stradale, i guardrail e il taglio di alberi lungo l'arteria, e poi la disponibilità a reperire i fondi per un'opera di messa in sicurezza che implichi anche l'allargamento della carreggiata”. All'incontro, oltre ad Albano e all'assessore comunale Rocco Negro, hanno partecipato il presidente della Provincia Piero Marrese, il consigliere regionale Luca Braia, i genitori di due dei ragazzi coinvolti nei tragici incidenti stradali sulla provinciale, nonchè una delegazione del Comitato di Cittadini di Pisticci (che nella mattinata si erano riuniti in sit-in davanti alla sede della Regione.