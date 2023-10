Sono solo 29 le cittadine lucane con 45 aziende nel potentino che hanno aderito al patto anti-inflazione del governo Meloni. Sono invece 16 le cittadine nella provincia di Matera con 32 aziende. In totale sono 77 le aziende che hanno aderito al trimestre Anti-inflazione in 45 comuni della Basilicata su 131. Ricordiamo che l’elenco è in continuo aggiornamento.

Un patto tra governo, produttori e distributori per offrire agli italiani tanti prodotti a prezzi bloccati o scontati che si basa, però, su adesione volontaria.

Come funziona:

Le imprese della distribuzione che aderiscono all'iniziativa si impegnano a offrire una selezione di articoli a prezzi contenuti, con particolare attenzione ai prodotti di uso quotidiano facenti parte del "carrello della spesa", e a non aumentare il prezzo di tale selezione, per le tipologie di iniziative commerciali che lo consentano, durante il trimestre anti-inflazione (1° ottobre - 31 dicembre 2023). Tra i beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, che compongono il tradizionale "carrello della spesa", sono compresi anche i prodotti per l’infanzia e la cura della persona.

Come vengono calmierati i prezzi? Le soluzioni, nel rispetto della libertà di impresa e delle diverse strategie di mercato, possono essere flessibili. Ad esempio, su una selezione di prodotti possono essere previsti:

prezzi fissi

promozioni

iniziative sui prodotti a marchio del distributore (private label)

carrelli a prezzo scontato o unico.

Il Ministero ha predisposto un bollino digitale contenente un logo che riprende i colori della bandiera italiana e riporta la scritta “trimestre anti-inflazione”.

Di seguito l'elenco di chi ha aderito nei vari comuni

Provincia di Potenza

Provincia di Matera

