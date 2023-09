La Basilicata è la prima Regione d’Italia ad aver depositato attraverso l’iniziativa dei Comuni la proposta di legge regionale “Liberi subito” elaborata dall’Associazione Luca Coscioni per regolamentare l’aiuto medico alla morte volontaria. Mentre, infatti, in altre regioni sono gli attivisti dell’Associazione Luca Coscioni che stanno procedendo con la raccolta firme dei cittadini per raggiungere la soglia necessaria al deposito, in Basilicata, grazie alla Cellula Coscioni Basilicata, sono 9 i Consigli comunali ad aver deciso di attivare l’iniziativa legislativa, su 5 necessari. Una possibilità garantita dall’articolo 39 dello Statuto regionale.

I Comuni che hanno deliberato l’approvazione del testo sono Matera, Bella, Trecchina, Vietri di Potenza, Rionero in Vulture, Rivello, Miglionico, Picerno e Brienza.

Grazie all’azione dei Comuni la proposta di legge verrà depositata, oltre che in Basilicata, anche nel Lazio. Invece la campagna di raccolta firme è stata già avviata e conclusa con successo in Abruzzo, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Alcune di queste Regioni ne hanno anche già decretato l’ammissibilità, ovvero hanno ritenuto che le norme contenute nella proposta di legge rientrino nelle loro competenze e siano rispettose della Costituzione italiana. Oltre a queste anche Sardegna, Puglia e Marche hanno depositato la pdl, ma tramite l’iniziativa di alcuni consiglieri regionali, così da rendere non necessaria la raccolta firme. La raccolta delle sottoscrizioni per il deposito della proposta è in corso anche in Toscana e Lombardia a cui presto si aggiungeranno Sicilia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.

Le condizioni previste dalla sentenza numero 242 del 2019 della Corte Costituzionale per accedere all'aiuto al suicidio medicalmente assistito - che ha valore di legge e attualmente regolamenta il tema nel nostro paese - sono le seguenti: 1) la persona deve essere affetta da una patologia irreversibile; 2) la patologia causa sofferenze fisiche o psicologiche che la persona reputa intollerabili; 3) la persona deve avere la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli; 4) deve essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Questa condizioni della persona, insieme alle modalità per procedere all’aiuto al suicidio medicalmente assistito, devono essere verificate dal SSN previo parere del comitato etico competente. Nella proposta di legge vengono definiti i tempi e le procedure certi per la verifica delle condizioni e delle modalità per l’accesso al percorso di suicidio medicalmente assistito.