Un altro importante servizio dedicato ai genitori di bambini con diagnosi precoce di autismo è stato attivato nel centro Early Start di Stella Maris Mediterraneo ETS a Chiaromonte (Pz).

Si tratta del servizio ambulatoriale “Parent training nell’autismo”: un programma di 10 incontri mirati a supporto dei genitori di bambini in età prescolare con diagnosi di autismo o di rischio, che si svolgerà presso la struttura.

‘’Il programma- spiega la coordinatrice del Centro, la psicologa Rosalia Abitante- prevede incontri a cadenza settimanale di informazione, formazione, ascolto e condivisione, nei quali sarà possibile affrontare con la guida di personale esperto e qualificato, tematiche comuni alle famiglie con bambini con autismo e condividere buone pratiche educative all’interno del piccolo gruppo.



Al percorso di parent training sarà affiancato un intervento terapeutico di gruppo rivolto ai bambini con autismo, ispirato al modello G-ESDM: le attività, basate sul gioco psicomotorio e focalizzate sugli aspetti psico-affettivi e cognitivi del bambino, saranno condotte dagli operatori dell’equipe del Centro Early Start.’’

Il Centro Early Start di Chiaromonte (Pz) offre da anni un percorso mirato e un supporto ai genitori dei bambini in età prescolare (da 0 a 6 anni) con diagnosi di autismo o di rischio. Diagnosi che, per il sistema sanitario e socio-sanitario, rappresentano una sfida complessa e fondamentale; la consapevolezza che si tratti di un’emergenza che coinvolga attivamente una rete di competenze, anche e soprattutto a livello istituzionale, affinchè le famiglie non siano lasciate sole.

Gestito dalla Fondazione Stella Maris Mediterraneo, nata nel 2009, il centro nasce nel 2017 e vede nell’incontro e nel confronto tra genitori e operatori fulcro fondamentale; nato in virtù di un Protocollo tra la Regione Basilicata e l’Istituto di ricovero a carattere scientifico “Stella Maris” di Calambrone (Pi), opera in stretta collaborazione con l’Asp.



Per informazioni relative all’accesso al servizio e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo earlystartchiaromonte@gmail.com o telefonare al numero 0973.641466 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 16:00.