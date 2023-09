La Provincia di Potenza, avvierà nei prossimi giorni con la realizzazione in tempi brevi, di un “intervento tampone” sulla Sp3 Maratea-Trecchina i lavori per la sistemazione della strada, interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico in corrispondenza del km 9+650 (nel territorio comunale di Trecchina.

Ne dà notizia il Presidente dell’Ente, Christian Giordano.

Com’è noto, sulla base di una preliminare verifica tecnica effettuata di concerto con i Comuni di Trecchina e di Maratea, l’Ufficio Viabilità ha chiesto alla Regione Basilicata l’assegnazione di fondi per la sistemazione in corrispondenza del km 19+650 (nel territorio comunale di Trecchina) e del km 21+680 (in agro di Maratea), che hanno imposto la limitazione del traffico a una sola corsia e l’interdizione ai mezzi pesanti.

In attesa di ricevere le risorse necessarie per l’intero intervento (circa 800mila euro), si è ritenuto di dover individuare, una soluzione tampone per consentire, temporaneamente e salvo aggravamento del fenomeno d’instabilità, almeno il passaggio dei mezzi di trasporto pubblico, il cui ingombro richiede l’allargamento della porzione di strada residua nei pressi del cedimento, che potrebbe conseguirsi mediante la realizzazione di un rilevato.

Per questo intervento, d’intesa con la Regione Basilicata si è ottenuto, attraverso il Commissario Straordinario Daniele Stoppelli, l’importo di € 90.000 (compresi oneri tecnici, IVA e altre spese) nell’ambito della gestione emergenziale, affinché possa procedersi d’urgenza all’intervento e conseguentemente consentire il passaggio ai soli predetti mezzi. “I nostri Uffici, procederanno dunque speditamente con i buoni uffici anche del Sindaco di Trecchina che deve autorizzare l’intervento – ha rilevato Giordano – all’avvìo di questa parte di lavori garantendo cosi in tempi ulteriormente brevi, anche il transito degli autobus dedicati al trasporto scolastico e garantendo quindi la continuità dell’insegnamento delle scuole interessate alla mobilità degli studenti”.





Viabilità Maratea, Merra e Stoppelli: avvio dei lavori sulla SP3

L’Assessore alle infrastrutture Donatella Merra e il Commissario per l’emergenza e Sindaco di Maratea Daniele Stoppelli comunicano l’imminente avvio dei lavori sulla SP3 di Trecchina, grazie anche alla partecipazione fattiva del Sindaco di Trecchina il quale, tramite i propri uffici, ha autorizzato l’intervento. La strada è attualmente transitabile con limitazione ai veicoli pesanti, come camion e pullman, dopo i fenomeni franosi da cui è stata interessata a maggio scorso.

Gli interventi programmati dall’Assessore e dal Commissario sono stati oggetto, nelle scorse settimane, di incontri e intese con la Protezione Civile nazionale. I fondi necessari alla sistemazione provvisoria e messa in sicurezza dell’arteria sono stati resi disponibili dal Commissario nell’ambito delle risorse finanziarie previste per l’emergenza legata alla SS18 di Maratea.

È stato garantito l’ampiamento delle corse dei mezzi scolastici a partire dalla stazione ferroviaria di Maratea e sino agli istituti superiori, già attivi in data odierna, come da richiesta dagli organi scolastici. Sotto il profilo della viabilità, gli interventi da attuare e concludersi entro la fine di questo mese vedono come soggetto attuatore la Provincia.

La SS18 resterà percorribile anche per i mezzi pesanti così come da ordinanza adottata da Anas su richiesta del Commissario, fino al 30 settembre.

L’Assessore Merra e il Sindaco Stoppelli, dopo la convocazione odierna del Tavolo emergenziale per la frana di Castrocucco, annunciano un nuovo incontro al Ministero delle Infrastrutture per assicurare la continuità della viabilità da e per Maratea e per la realizzazione degli ulteriori interventi necessari a raggiungere gli obiettivi già fissati in sede regionale.