Nel primo pomeriggio di oggi, si sono verificati due incendi di grandi dimensioni a Tursi e Montescaglioso. A Tursi, uno dei due focolai ha colpito la zona di via dell'Aida, nelle vicinanze del cimitero, mentre a Montescaglioso, l'incendio ha interessato un'area boschiva. Per affrontare queste emergenze, sono state dispiegate squadre di terra provenienti sia dal Consorzio di bonifica della Basilicata che dai Vigili del Fuoco. In serata l'incendio si è propagato di nuovo.

A Tursi, è stato inoltre coinvolto un aereo Canadair della Protezione Civile, che ha effettuato numerosi lanci per estinguere le fiamme. A Montescaglioso, è stato impiegato un elicottero del Servizio Nazionale Antincendio. Complessivamente, sono stati segnalati una decina di incendi in tutta la regione durante la giornata.



Nel momento dell'aggiornamento alle ore 20, tutti i focolai sono stati domati, e le operazioni di bonifica sono in corso. Gli aerei utilizzati per il soccorso hanno terminato le loro attività poco dopo le 19, con il Canadair che ha effettuato 10 lanci a Tursi e l'elicottero che ne ha effettuati 30 a Montescaglioso.

