All'alba di una giornata speciale, una folla di fedeli ha dato inizio alle festività in onore della Madonna Nera, patrona della Basilicata, accompagnando con grande solennità la sua statua in un percorso di oltre 12 chilometri dal Sacro Monte fino a Viggiano. Questa lunga processione ha richiesto più di cinque ore di cammino, culminando con l'arrivo della statua nella gremitissima piazza Giovanni XXIII, dove si è tenuta una solenne funzione religiosa presieduta da Monsignor Salvatore Ligorio.

Al termine della Santa Messa, le chiavi della città sono state simbolicamente consegnate alla Madonna del Sacro Monte di Viggiano, riconosciuta come Regina e Patrona della Basilicata, dal Sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala. La cerimonia è stata presenziata dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, Vito Bardi, e dal Presidente del Consiglio Regionale, Carmine Cicala. Il Sindaco ha condiviso commosse parole, evidenziando il profondo legame tra la comunità viggianese e la Madonna, invitandola a rivolgere uno sguardo materno alla loro città.

"Oggi, tutta l'antica e forte Lucania ti acclama come sua regina e padrona, ma desideriamo che i tuoi occhi materni siano rivolti in modo speciale alla nostra comunità viggianese", ha dichiarato il Sindaco Amedeo Cicala al momento della consegna delle chiavi alla Madonna. Ha sottolineato come la storia e l'identità del popolo siano indissolubilmente legate a lei e ha espresso la volontà di eleggerla nuovamente come loro celeste regina e patrona. Ha auspicato che la chiave simbolica consegnata possa aprire i cuori dei cittadini, spesso affranti dalla mancanza di speranza, per consentire loro di intraprendere un futuro degno della loro vocazione umana e cristiana con il sostegno della grazia divina.

Il Presidente della regione, Vito Bardi, ha invocato la benedizione anche per gli amministratori, sottolineando l'impegno nel promuovere l'elevazione spirituale insieme al benessere sociale dei cittadini.

Successivamente, la statua è stata collocata all'interno della cassa armonica in Piazza Regina delle Genti Lucane, dove rimarrà esposta fino a mezzanotte, consentendo ai fedeli di rivolgere i loro saluti. Alla mezzanotte, la sacra effigie sarà ricondotta alla sua dimora invernale nella Basilica Pontificia. Questo momento di profonda devozione e gioia unisce la comunità in una straordinaria celebrazione religiosa.



foto e video fb Viggiano Spirito Lucano