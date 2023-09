Tornano operative in Basilicata le linee ferroviarie che nel corso dell’estate sono state interessate da lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione, a cura di RFI, società capofila del Polo Infrastrutture di FS.

A partire da lunedì 4 settembre sulla Potenza-Foggia riprendono a circolare i treni, in seguito ai lavori fra Cervaro-Rocchetta (in Puglia) e San Nicola di Melfi, propedeutici all’elettrificazione dell’intera linea. L’intervento ha un valore di mezzo milione di euro. Dall’ 11 settembre riprende la circolazione ferroviaria anche sulla linea Potenza-Battipaglia, interessata da lavori nelle stazioni di Eboli, Baragiano e Bella Muro, finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche ed al miglioramento delle performance dell’infrastruttura, per un investimento del valore di 22 milioni di euro.

Proseguono i lavori sulla linea Metaponto-Potenza, interrotta nel mese di giugno a causa degli ingenti danni causati dall’alluvione, che ha interessato le aree comprese fra Vaglio e Trivigno e fra Grassano e Salandra. Le opere di ripristino e messa in sicurezza della linea, in seguito alle avverse condizioni meteo, si uniscono a quelle di manutenzione già programmati da RFI, che riguardano il rifacimento di tre ponti fra Salandra e Ferrandina e di altri tre fra Ferrandina e Metaponto.

Da lunedì 25 settembre sarà riattivata la circolazione ferroviaria lungo la tratta Grassano-Metaponto-Taranto, con un’offerta ferroviaria appositamente programmata e integrata, con servizi bus tra Grassano e Potenza, mentre la conclusione dei lavori, con la riattivazione della tratta Potenza-Grassano, è prevista per lunedì 20 novembre.

Gli interventi hanno un valore complessivo di circa 10 milioni di euro.