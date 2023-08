Quello che è accaduto nel torinese la scorsa notte, con la morte di 5 operai, torna ad aprire la ferita delle morti bianche in Italia. E per l'osservatorio Vega la Basilicata è maglia rossa.

Nei primi sette mesi 2023, le morti sul lavoro risultano essere 559 con una media di 80 vittime al mese. La situazione è ancora critica e peggiora di mese in mese. Crescono gli infortuni mortali registrati in occasione di lavoro (+ 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2022) passati da 412 a 430. E sono 129 quelli in itinere. Preoccupante anche l’elevata incidenza di mortalità dei giovanissimi con un’età compresa tra i 15 e i 24 anni.

Il livello d’emergenza rimane elevato ancora per i lavoratori stranieri: il loro rischio di infortunio mortale è quasi doppio rispetto agli italiani, con un’incidenza di mortalità di 33,3 contro il 16,9 degli italiani. Sul podio dell’insicurezza in zona rossa ci sono: Umbria, Abruzzo, Basilicata e Calabria. Questa è la prima istantanea della mappatura dell’emergenza dell’osservatorio Vega engineering che aiuta a capire dove i lavoratori hanno rischiato maggiormente la propria vita da gennaio a luglio 2023.

La zona rossa viene calcolata con un’incidenza superiore al 25% rispetto alla media nazionale (Im=Indice incidenza medio, pari a 18,6 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori) e come detto sopra le regioni in zona rossa sono Umbria, Abruzzo, Basilicata e Calabria. In zona arancione: Friuli Venezia Giulia, Puglia, Marche, Trentino Alto Adige, Campania, Sicilia e Veneto. In zona gialla: Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Sardegna, Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. In zona bianca: Toscana e Molise.

In numeri assoluti le morti sul lavoro da gennaio a Luglio 2023 sono 559 delle quali 430 in occasione di lavoro (+4,4% rispetto a luglio 2022) e 129 in itinere (-17,8% rispetto a luglio 2022). Ancora alla Lombardia va la maglia nera per il maggior numero di vittime in occasione di lavoro (74). La Basilicata ne conta 5 e si posiziona al terzultimo posto.

lasiritide.it