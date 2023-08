"Questa mattina - hanno evidenziato - la città di Venosa si è svegliata con una notizia poco piacevole. Solo il caso - hanno aggiunto - a quanto pare, ha evitato danni più gravi, dato che la vettura è dotata di impianto a gas. Un episodio gravissimo che ci induce ad esprimere la nostra solidarietà a Marianna Iovanni, unica donna prima cittadina del M5S in Basilicata. Un episodio gravissimo che - hanno concluso i consiglieri regionali pentastellati - ci fa fare un salto indietro di molti anni e ci deve far riflettere su come si possano esprimere dissenso e critica in una maniera distorta e pericolosa".Iovanni fu eletta sindaca nel 2019. "Questa mattina - hanno evidenziato - la città di Venosa si è svegliata con una notizia poco piacevole. Solo il caso - hanno aggiunto - a quanto pare, ha evitato danni più gravi, dato che la vettura è dotata di impianto a gas. Un episodio gravissimo che ci induce ad esprimere la nostra solidarietà a Marianna Iovanni, unica donna prima cittadina del M5S in Basilicata. Un episodio gravissimo che - hanno concluso i consiglieri regionali pentastellati - ci fa fare un salto indietro di molti anni e ci deve far riflettere su come si possano esprimere dissenso e critica in una maniera distorta e pericolosa".Iovanni fu eletta sindaca nel 2019.