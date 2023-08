Il “segnalatore seriale” ha colpito ancora! Un breve e bel sentiero (non segnato) che collega la strada di Piano San Francesco con la zona di Iannace, che conoscono in pochi, è stato imbrattato da poco con la bomboletta spray. Rocce, abeti e faggi anche monumentali sono sporcati di rosso con linee, frecce e bollini. È un sentierino a cui sono molto affezionato, bello proprio perché attraversa un’ area selvaggia dove non esistono segni d’ uomo, a parte una debole traccia di calpestio. Vederselo sfregiato dall’idiozia umana è davvero mortificante. Non è la prima volta che certi sentieri meno conosciuti e non segnati ufficialmente vengono imbrattati da qualche “esperto del ca…volo”, che è evidentemente anche buon conoscitore dei sentieri del Pollino, il quale pensa bene di sporcare alberi e rocce di rosso, magari col nobile proposito di fare una grande opera per la collettività. Due cose vanno dette, affinché non si ripetano tali gesti: 1) la segnaletica deve essere sempre autorizzata dall’Ente Parco e apposta da personale qualificato seguendo precise regole e standard operativi; 2) non tutti i sentieri vanno segnalati, è giusto lasciare delle aree selvagge, riservate agli escursionisti più esperti e “avventurieri”, a fronte di sentieri più “turistici” da segnalare bene e con criterio, senza esagerare ovviamente con l’apposizione di segnavia, paletti, omini e quant’altro. Spesso si pensa che gli "escursionisti" che scarpinano in montagna siano sempre civili e rispettosi, ma non è così purtroppo. In ogni categoria di fruitori degli ambienti naturali ci sono i buoni (sensibili) e i cattivi (insensibili). Ai sensibili, o meglio ai soliti “fessi”, toccherà riparare il danno fatto da altri, mettendo a disposizione la propria buona volontà e il proprio tempo libero.

Saverio De Marco

Delegato Basilicata Associazione Italiana Wilderness

Guida Ambientale Escursionistica