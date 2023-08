Sono circa 700 le sottoscrizioni in calce, raccolte in soli quindici giorni, alla petizione lanciata a Terranova di Pollino "per segnalare lo stato di abbandono della ex s.s. 92, tratto che va dal bivio di San Costantino Albanese a Terranova di Pollino". Un grido di allarme ed una richiesta di aiuto lanciati da residenti e non del piccolo Comune sito nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, che ha come unica strada di collegamento al cosiddetto "resto del mondo" proprio la Strada Provinciale "ex S.S. 92" che da questa primavera ormai versa in condizioni preoccupanti. La petizione è stata già trasmessa alla Provincia di Potenza (soggetto gestore dell'arteria stradale), al Prefetto di Potenza, al Governatore della Regione Basilicata, al Presidente del Consiglio Regionale ed al Sindaco del Comune di Terranova. La speranza è che qualche azione venga intrapresa perchè il rischio isolamento per la piccola cittadina di Terranova è sempre più concreto visto che l'estate sta finendo e presto torneranno le piogge e ripartiranno i dissesti ormai conclamati lungo l'arteria. Al contempo si richiede che il Presidente della Provincia di Potenza o gli Uffici preposti dell'Ente, nonché tutti gli altri destinatari della petizione, si rechino fisicamente sui luoghi per verificare la situazione attuale dell'arteria stante il fatto che, oltre ai dissesti idrogeologici citati nella petizione, l'arteria risulta essere in apparente stato di abbandono visto che quest'anno non è stato effettuato neanche lo sfalcio dell'erba e quindi la pulizia del'arteria e che, pertanto, erba alta ed arbusti in diversi tratti rendono quasi impossibile la visibilità delle strisce orizzontali laterali, dei guard rail e limitano la visibilità sopratutto nelle curve oltre ad aver rappresentato condizione ottimale per il propagarsi di due incendi.