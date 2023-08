Nel giro di 24 ore si sono verificati ben 3 incidenti stradali lungo le strade della Basilicata. Il primo, ieri sulla Sinnica all'atezza del semaforo nel territorio di Valsinni, in seguito ad un tamponamento a catena. Bilancio: 4 feriti.

A Melfi, in via Foggia, tre giovani di età compresa tra i 20 e i trent'anni, due ragazze e un ragazzo, stavano viaggiando a bordo di un'auto quando hanno perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un albero. La più grave è una ragazza trasportata dal 118 in eliambulanza in codice rosso al San Carlo di Potenza. In codice rosso anche un secondo ferito portato all'ospedale di Melfi, insieme al terzo occupante dell'auto giudicato in codice giallo. Intorno alle 5.30, invece, un incidente si è verificato sulla Altamura-Matera nei pressi di Borgo Venusio dove si sono scontrati una vettura e un tir. Gravi le condizioni del conducente dell'auto che è stato sbalzato fuori dal mezzo e all'arrivo dei soccorritori era privo di conoscenza. E' stato portato in condice rosso all'ospedale di Matera.



