“Chiazze di colore giallo” sul mare di fronte il litorale di Castrocucco, è quanto segnalato dal sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli e Biagio Salerno, presidente del Consorzio Turistico di Maratea, a quali ha risposto l’assessore regionale Cosimo Latronico che ha allertato Arpab che effettuerà i conseguenti campionamenti. Tuttavia, Manuel Chiappetta, portavoce delle Imprese di pesca, ha evitato gli allarmismi parlando di “fioritura algale” e della necessità di istituire l’Area Marina Protetta anche per mitigare l’impatto della pressione antropica. Segnatamente, Salerno ha fatto sapere attraverso una nota di aver “sollecitato l’assessore regionale all’Ambiente Cosimo Latronico a garantire controlli immediati lungo la costa-fronte spiaggia di Castrocucco, dove in questi ultimi sei giorni sono presenti chiazze di colore giallo di provenienza sconosciuta che stanno creando allarmismo tra i bagnanti e gli operatori balneari”. Secondo gli operatori turistici si tratterebbe di correnti provenienti da aree diverse rispetto a Castrocucco marina, che portano le chiazze di natura sconosciuta. “Su Castrocucco - sottolinea il Consorzio - non c’è alcun fattore che può dare origine a questa situazione che si manifesta puntualmente monitorando l’ora e che ad eccezione degli ultimi giorni non si è manifestata in precedenza”. Salerno confida nell’intervento dell’assessore Latronico e ribadisce la necessità di un monitoraggio costante di tutta l’area costiera marateota. “Siamo i primi custodi dell’habitat marino e - aggiunge - continueremo a svolgere la nostra azione di tutela contro ogni fenomeno che possa pregiudicare la nostra risorsa più importante”. A stretto giro è arrivata la risposta di Cosimo Latronico, assessore regionale all’Ambiente. “Già da qualche ora - fa sapere Latronico - ho allertato l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di Basilicata che ha avviato, sotto il coordinamento del direttore Donato Ramunno, e la collaborazione della locale Capitaneria di Porto, un'attività di campionamento delle acque a Castrocucco di Maratea. Ho ricevuto la segnalazione dal Consorzio turistico, e dal sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, che ringrazio, sulla presenza di macchie gialle in mare, ma mi preme rassicurare operatori turistici e villeggianti, che i controlli nell'area sono periodici e fino ad oggi non hanno mai restituito situazioni allarmanti. Questo però non ci esime dal portare avanti verifiche scrupolose e costanti”. A tranquillizzare sulla situazione ci ha pensato Manuel Chiappetta, rappresentante delle locali imprese di pesca, che è anche tornato anche sulla necessità di istituire l’Area Marina Protetta Costa di Maratea. “Nulla di preoccupante - ci dice Chiappetta - si tratta di una classica fioriture algale, per cui parliamo di un fenomeno naturale favorito dalle condizioni climatiche di questo peridio. Dopodiché, la plastica che affiora è dovuta all’altissima frequentazione di questo periodo soprattutto da parte delle barche. Siamo a fine agosto e nella costa di Maratea saranno transitate, sicuramente, 200mila barche e se una perde un goccia di nafta, va nell’acqua ed è galleggiante. L’istituzione dell’Area Marina Protetta, consentirebbe di regolarne ancoraggi e ormeggi. Dobbiamo guardare in faccia alla realtà e pensare a servizi di raccolta e pulizia, all’interno del porto di Maratea, delle acque reflue delle imbarcazioni e penso, ad esempio, agli yacht; controllo continuo della foce del fiume Noce, da cui arriva di tutto e raccolta della plastica galleggiante tramite il battello eco-boat, sono tutte questioni che non possiamo tralasciare. Non generiamo inutili allarmismi, ma apriamo un confronto costruttivo sulle vere problematiche ambientali, che sono quelle che ho appena elencato”.

Gianfranco Aurilio

