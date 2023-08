Il progetto della strada collegamento tunnel SS 598 - autostrada Salerno Reggio Calabria rischia di arenarsi. L'Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha accolto alcune obiezioni sollevate da Inarcassa riguardo al bando pubblicato l'anno scorso dal comune di Viggiano. Questa gara d'appalto prevede lo studio di fattibilità dell'opera e la relazione geologica per il collegamento tramite un tunnel di oltre 7 km, con un costo stimato di 262 milioni di euro. Nel bando di gara, che ha una base d'asta di un milione di euro proveniente dal PO Val d'Agri, sembra mancare la specificazione dei costi relativi agli svincoli, ai potenziamenti viari e ad altre opere correlate. Pronta la risposta del Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala che tramite una nota sui social si esprime cosi:

“Anche questa è la Basilicata… Ho provato a fare qualcosa per migliorare le infrastrutture della Basilicata e non solo ma subito si sono fatti prevalere, nascondendosi dietro norme interpretate all’infinito e richiamando la dignità professionale, interessi corporativi e di compensi. In altre parti d’Italia e nel Mondo vedo di professionisti e imprenditori di successo che si mettono a disposizione della propria terra con propri mezzi per migliorarne le sorti. In Basilicata invece molti professionisti, a volte attraverso gli Ordini, sono bravi a organizzare convegni, eventi e fare dichiarazioni di disponibilità a lavorare insieme alle Istituzioni mettendo a disposizione i loro lavori e le loro idee - anche gratuitamente - per fare sviluppo o migliorare appunto la viabilità (che a detta di tutti in Basilicata e in molte parti del Sud è ferma agli anni ‘70), ma appena si inizia a progettare concretamente comincia la guerra delle carte bollate, quelle carte che rallentano o addirittura paralizzano opere che potrebbero essere fondamentali per salvare molti territori dallo spopolamento e dai giovani che vanno via. Forse non è chiaro al Sud in termini infrastrutturali servirebbe più di un Commissario come il Ponte di Genova e la crisi che dobbiamo combattere è appunto lo spopolamento. Non so se dietro queste prese di posizione vi sia anche quella solita politica del passato che ha bloccato la Lucania per decenni, ma posso dire - dopo aver fatto valutare sotto il profilo giuridico le osservazioni mosse al Bando e nel pieno rispetto della legalità e della trasparenza - che con fermezza e decisione andrò e andremo avanti per il bene del Sud e dei nostri figli."