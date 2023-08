L’istituzione dell’Area marina protetta di Maratea rappresenta un obiettivo di cui si parla da anni e che, quantomeno apparentemente, tutti vogliono raggiungere: eppure siamo ancora in una situazione di stand by. Di fatti, la politica, il settore produttivo e la società civile sembrano tutti concordi nella volontà di compiere questo importante passo: il tempo ha evidentemente smussato qualche reticenza tanto che, ad oggi, se ancora persistono, gli scettici sono pochissimi e sicuramente trascurabili. Ciononostante, non si riesce a trovare la quadra.

L’ultima sollecitazione affinché si sblocchi lo stallo è arrivata, pochi giorni fa, da “Goletta Verde” ma nello scorso mese di luglio era stato forte il segnale lanciato dal sindaco Daniele Stoppelli e da Legambiente, con la sottoscrizione di un appello al Ministero a «fare presto» per arrivare al «cantiere Maratea Area marina protetta entro il 2024». Il Comune, nell’ambito di un procedimento «democratico», ha di fatti chiesto un aggiornamento degli studi per il periodo compreso tra il 2008 e il 2022 in modo da giungere, appunto entro l’anno prossimo, al completamento dell’iter conoscitivo da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra,) propedeutico alla creazione dell’area protetta.

Il progetto dell’area marina protetta “Costa di Maratea” risale addirittura agli anni ‘90 del secolo scorso: da allora è passata un’eternità, eppure sembra ci sia ancora da aspettare. L’aspetto positivo è rappresentato appunto dall’ormai definitivo superamento di contrapposizioni ideologiche o di fatto che ne impedivano la prosecuzione.

Sotto il profilo politico, c’è la piena consapevolezza di generare una nuova economia per il territorio lucano capace di coniugare la tutela dell’ecosistema marino e costiero, lo sviluppo sostenibile del territorio e un turismo di qualità. Non si registrano voci fuori dal coro anche da parte del comparto turistico: l’unica eccezione, secondo quanto si dice tra gli abitanti dalla Perla del Tirreno, sarebbe rappresentata da quei turisti che ne vedrebbero un potenziale ostacolo per le proprie barche. Insomma, nulla di insuperabile. Non solo, ed è questo probabilmente il fattore più importante e singolare: solitamente iniziative del genere vengono osteggiate dai pescatori ma al contrario, a Maratea, le imprese del settore sono tra i principali fautori.

Alla fine del 2019 sembrava si fosse arrivati davanti a un bivio, con lo stanziamento di complessivi 2 milioni di euro da parte del governo nazionale per Capri, Capo Spartivento e Isola San Pietro (in Sardegna) e appunto Maratea. L’allora ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, parlò di «un passaggio fondamentale perché voglio far crescere le aree marine protette in tutta Italia, e ciò costituirà una eccezionale occasione di sviluppo ecosostenibile».

Alla rinomata località balneare lucana furono destinati 500mila euro ma, dai successivi incontri con Ispra, emersero delle criticità. Gianni Rosa, oggi senatore di Fratelli d’Italia e allora assessore regionale all’Ambiente, aveva chiesto «il pieno coinvolgimento del Ministero su tutte le fasi di definizione» e invocato la necessità «di fornire agli operatori turistici tutte le informazioni necessarie per far comprendere pregi e difetti di questa scelta» per le «preoccupazioni nel tessuto economico della cittadina».

Già a margine della seconda riunione con Ispra, alla fine di novembre del 2020, il sindaco Stoppelli auspicava un ruolo da protagonisti di «Regione e Comune» in tutte le fasi del processo decisionale, precisando come «non sarà mai accettata una Area marina protetta calata dall’alto».

Sappiamo come un grande impulso fu dato anche dall’allora sindaco Cipolla e dalla Giunta regionale Pd, guidata da Marcello Pittella che, da presidente della Regione, fece approvare dall’organo esecutivo, nel febbraio 2016, la delibera propedeutica alla procedura ministeriale. Di quella maggioranza faceva parte Mario Polese, oggi ancora consigliere regionale ma con Italia Viva, da sempre schierato in prima linea con il fronte del “sì” all’Area marina protetta.

Tuttavia, commentando lo stanziamento dei 500mila euro, Polese, pur apprezzandolo, si tenne cauto e il tempo gli ha dato ragione.

«Si tratta - disse Polese - di un finanziamento che offre un’evidente accelerata a quel progetto fortemente rilanciato da Legambiente e dall’ex sindaco di Maratea, Domenico Cipolla, e da me sostenuto con convinzione nella scorsa legislatura regionale, ma non risolve tutte le problematiche». Il riferimento era agli studi che, secondo l’esponente di Italia Viva, andavano «attualizzati», visto che «parliamo di indagini di oltre 20 anni fa»; ed allo stesso stanziamento, poiché «i 500mila euro circa destinati a Maratea non coprono se non in minima parte i lavori necessari». In fine, Polese si preoccupava della continuità lavorativa degli operatori portuali che va «preservata».

Eravamo già in piena pandemia e ci saremmo rimasti ancora per un paio di anni: periodo durante il quale, in pratica, non è successo altro fino all’intesa tra Comune e Legambiente di un mese fa, che i promotori sperano non rappresenti un ulteriore passaggio a vuoto.

Gianfranco Aurilio