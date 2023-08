“Da domani, il DOS (direttore operativo di spegnimento) - per intenderci, colui che dovrà valutare e coordinare l’intervento di eventuali mezzi aerei - non sarà più disponibile nel capoluogo”.

A lanciare l’allarme è Gianfranco Salbini, segretario generale regionale della Cisl-Fsn, che attraverso un nota ha messo in evidenza una situazione che non riguarda unicamente Potenza.

“La Regione Basilicata - scrive ancora Salbini - ha compiuto un grande passo in avanti, dotandosi di un proprio elicottero collocandolo a Lauria, al fine di garantire l'intervento entro 30 minuti in tutta la Basilicata. Tuttavia, se lo stesso dovrà operare nel territorio di Potenza - che non comprende solo la città ma anche una serie di comuni limitrofi - il DOS dovrà essere richiesto ai presidi di Melfi, Francavilla in Sinni o Lauria, con notevoli ritardi di intervento”.

“A seguito del comunicato stampa diramato in data 27 giugno 2023 dalla scrivente - conclude il segretario - nel quale si comunicava la riduzione dei fondi stanziati dalla Regione Basilicata per la campagna AIB 2023 rispetto allo scorso anno, oggi siamo al capolinea”.



Lasiritide.it