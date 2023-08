Quello dei disagi alla viabilità, è un problema che abbraccia praticamente tutti i comuni lucani ed è acuito dalle carenze delle arterie provinciali. Non fa eccezione Rotonda tanto che il sindaco, Rocco Bruno, ha fatto il punto circa le interruzioni lungo la viabilità comunale: un tema molto sentito, per via delle difficoltà che provoca soprattutto agli abitanti delle frazioni.

“Venerdì 4 Agosto - fa sapere il primo cittadino - a seguito delle nostre reiterate richieste e agli atti formali prodotti dagli uffici comunali nei mesi scorsi, assieme al responsabile dell’Area tecnica del Comune di Rotonda ed ai funzionari della Regione Basilicata, sono stati effettuati i sopralluoghi relativi alle frane e conseguenti chiusure stradali sul nostro territorio”.

I disagi si protraggono da diverso tempo poiché si tratta di interventi complessi e costosi.

“Segnatamente - spiega Bruno - contrada Patricone, per importo, tipologie di lavori e peculiarità della strada, rientra nei fondi stanziati con la legge 51/78 della Regione Basilicata, per opere dal costo inferiore ai 200mila euro. Attendiamo dunque l’esito dell’istruttoria e della graduatoria da parte dei competenti uffici regionali. In località Grinciaso, un altro sopralluogo verrà effettuato in questa settimana è sarà finalizzato alla possibile riapertura della strada. Quello di contrada Fratta - evidenzia ancora il sindaco - è l’intervento più complesso e delicato. Per le somme necessarie, che superano nettamente i 200mila euro, occorre trovare forme di finanziamento differenti, come avvenuto nei mesi scorsi per altre tipologie di lavori della stessa natura. Nel frattempo, a stretto giro, verrà affidato a una ditta specializzata l’incarico di effettuare i carotaggi sul manto stradale per verificare la conformazione del suolo sottostante, che saranno propedeutici alla riapertura della strada al traffico veicolare attraverso un senso unico alternato”.

Pochi giorni fa, attraverso una nota, il circolo rotondese del Partito Democratico ci aveva fatto sapere di aver chiesto un incontro allo stesso sindaco, proprio per fare il punto sulle interruzioni alla viabilità locale. Quello di Fratta rappresenta sicuramente uno snodo molto importante poiché incide anche sui collegamenti con Piano Incoronata, con ricadute negative in particolare sull’agricoltura.

Sulla viabilità cosiddetta “minore”, alla fine dello scorso mese di luglio, a Castelluccio Inferiore, su iniziativa del commissario prefettizio in servizio presso il Municipio, si era tenuto un incontro alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, e dei sindaci della Valle del Mercure.





Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it