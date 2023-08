Ieri mattina, presso la sede di Rotonda dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, si è riunito il “Tavolo Mercure” con l’obiettivo di impedire la chiusura della Centrale a biomassa ubicata nel Comune di Laino Borgo, al confine lucano. Il prossimo passo sarà ottenere un incontro con Roberto Occhiuto, presidente della Calabria.

Presenti i sindaci favorevoli all’attività della centrale, il gruppo Sorgenia, che ne detiene la proprietà attraverso la controllata Mercure srl, Cosimo Latronico, assessore all’Ambiente presso la Regione Basilicata, e il capogabinetto Occhiuto. Con loro, i sindacati, le imprese boschive lucane e calabresi ed i lavoratori del Consorzio, che si occupa del trasporto ed approvvigionamento del legno, che annuncia battaglia per impedire la chiusura della centrale.

Oggetto della discussione è stato il Piano del Parco approvato dalla Giunta calabrese che, eliminando la deroga alla potenza, di fatto comporta la chiusura della centrale.

“Sulla vicenda il Parco non assume alcuna posizione - ci spiega la presidente Valentina Viola - poiché, come sempre fatto in tutti questi anni, ci poniamo quale trade union di tutte le realtà presenti nel nostro perimetro, in una condizione di equilibrio tra la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio. Il tavolo è stato convocato su richiesta del sindaco di Laino Borgo all’indomani del famoso post su Facebook lanciato dal presidente della Regione Calabria. Il Parco, come fatto nell’ambito della conferenza dei servizi del 2015, ha dichiarato il suo parere negativo alla Centrale, poi superato dalla decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2015 e, l’anno dopo, da una autorizzazione della Regione Calabria. Ma - evidenzia ancora Viola - l’argomento all’ordine del giorno non era questo in quanto, tutti gli attori al tavolo, in un clima sereno, hanno chiesto di capire cosa stia facendo la Regione Calabria. Noi siamo di fatti contentissimi della delibera di approvazione del Piano del Parco, ma da questo stesso provvedimento non desumiamo altro. Per cui, non è chiaro cosa stia facendo la Regione”.

Durante l’incontro è stato fatto presente tutto l’iter autorizzativo alla base della ripresa dell’attività della Centrale che, di fatto, ha appunto permesso di superare il parere negativo del Parco poiché la presidenza del Consiglio dei Ministri aveva autorizzato nel 2015 la messa in funzione dell’impianto, appunto, indipendentemente da questo e individuando, nel Piano che si sarebbe approvato, la conferma della deroga. Si arrivò quindi alla autorizzazione unica del 2016, emanata dalla Regione Calabria sotto forma di determinazione dirigenziale, oggetto di ricorso degli ambientalisti e dei comuni di Rotonda e Viggianello ma confermata prima dal Tar di Catanzaro e, poi, Consiglio di Stato. Le parti sedute al Tavolo Mercure chiederanno al presidente Occhiuto di essere ricevute.

Dunque, la partita relativa al futuro dell’impianto è tutt’altro che chiusa anche perché, adesso, si attende che lo stesso Piano venga adottato dalla Giunta Bardi e, come abbiamo riportato, nel centrodestra lucano si sono già alzate voci discordanti rispetto a quanto deciso dall’organo esecutivo calabrese.

Inoltre, sono sicuramente molto forti le pressioni esercitate dalla filiera del legno: in proposito, ricordiamo come l’impianto della discordia sia finito più volte sotto lente di ingrandimento della Dda di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, per indagini risalenti ai tempi di proprietà di Enel - che ha venduto la Centrale nel 2018 - relative proprio a presunti traffici illeciti di biomasse.

I comuni storicamente contrari alla riapertura della centrale sono Rotonda e Viggianello, per questo esclusi dalle ricche compensazioni ambientali - successive all’accordo Mise del 2014 - erogate dal 2016 ai comuni lucani di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore e Lauria, alla Regione Basilicata e all’Ente Parco Nazionale del Pollino, oltre ad altri 4 comuni calabresi dell’area: Mormanno, Papasidero, Laino Castello e Laino Borgo cui si aggiunge la Regione Calabria. L’intesa scadrà il prossimo anno e sono in fase di discussione le condizioni per un eventuale rinnovo.

Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it